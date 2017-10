Új labort adott a NEMAK a tanulóknak

„Együtt képezzük a jövő szakembereit" – ez nemcsak üres szlogen a NEMAK Győr Alumíniumöntöde Kft.-nél, a vállalat ugyanis évek óta aktívan részt vesz a duális szakképzésben. A Győri Műszaki Szakképzési Centrum Pattantyús-Ábrahám Géza Szakgimnáziuma és Szakközépiskolájával hat évre nyúlik vissza az együttműködése, ahol azóta két labor létrehozásához nyújtott jelentős támogatást. A korábban átadott robotos labor után a napokban adták át az erősáramú labort, így már mindkét közösen oktatott szakma – erősáramú elektrotechnikai és automatikai technikus – oktatásához segítséget nyújtanak a Nemak-laborok.– Csak akkor várhatunk minőségi oktatást az iskoláktól, ha a tárgyi feltételeik adottak, ezt elősegítendő idén három iskolának nyújtunk anyagi támogatást. Ezen iskolák tanulói számára évek óta biztosítunk gyakorlati helyet duális képzésben – mondta a labor avatóünnepségén, a NEMAK ügyvezetője.A nagyvállalat valódi partnerséget kínál a hozzá érkező tanulóknak. „Már a tanulóéveik alatt úgy tekintünk rájuk, mint a leendő kollégáinkra, valós munkát és életpályát kínálva számukra", mondta az ügyvezető, aki szerint a jól felszerelt munkakörnyezet vonzerőt jelenthet a pályaválasztáshoz is.

(X)

A NEMAK 2,5 millió forintos támogatásával kialakított új laboratórium komoly segítséget nyújt a képzéshez, lerövidítve a gyakorlati tapasztalatszerzés idejét két olyan – veszélyes és felelősségteljes – szakmában, amelyben jellemzően hosszú a betanulás ideje.– Nekünk is érdekünk, hogy olyan fiatalok érkezzenek hozzánk, akik minőségi alapozást kaptak, motiváltak és gyakorlati tudással is rendelkeznek. Nálunk alapelv, hogy a tanulókat nemcsak a sikeres szakvizsgára, hanem a valódi életre, a munkára is felkészítjük. Képzett szakemberek mellett, élesben dolgozhatnak, és ha a szimpátia kölcsönös, hosszú távú munkalehetőséget kínálunk számukra – mondta el, a vállalat társadalmi kapcsolatok osztályának vezetője. Hozzátette: jó lenne, ha a győri gazdasági élet minél több szereplője követné a példájukat, hiszen együtt kell tenni azért, hogy minél több fiatal válasszon műszaki pályát, hosszú távon enyhítve a térség munkaerőhiányát.A laborátadáson, az intézmény igazgatója tájékoztatott arról is, hogy mind az erősáramú, mind az automatizálási képzés iránt egyre nagyobb az érdeklődés; a nappali létszámok növekedésén túl tavalyelőtt elindultak az első esti képzések is a Pattantyúsban, amelyben két év alatt szerezhetnek technikusi végzettséget az érettségivel rendelkező érdeklődők.