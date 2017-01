Új év, új fejlesztés az Angel Dentiart klinikán (x)

Dr. Hoffer László, Fodor Zsuzsanna

A ma már széles körben elterjedt kétdimenziós digitális röntgen elengedhetetlen egy fogászati rendelő működéséhez – de az implantológia szakterületéhez már kevés. Egy fogászati implantátum helyének pontos megtervezéséhez és beültetéséhez a CT-felvétel szükségszerű, hiszen pontos képet ad az állcsontok szerkezetéről, az implantációhoz szükséges csontállomány mennyiségéről.

– Ezért is vezettük be a navigált implantációt, amely lehetővé teszi, hogy a fogbeültetés szubjektív körülmények kizárásával, mértani pontossággal történjen. Lényege, hogy egy számítógéppel megtervezett 3D-sablon segítségével könnyítik meg a behelyezést a fogorvos számára, aki így tökéletes pontossággal tudja beilleszteni az implantátumot a páciens állkapcsába – magyarázza a módszer előnyeit dr. Hoffer László, az Angel DentiArt fogszakorvosa. – Ezzel a módszerrel a legtöbb esetben úgynevezett minimál­invazív beavatkozásra kerülhet sor, azaz minimális fizikai hatás, vágás és varrás nélkül megvalósulhat a fogbeültetés.Dr. Csupor Péter, az Angel DentiArt vezető fogszakorvosa elmondta: a fogágybetegséggel rendelkező pácienseik számára kifejlesztett implantátumrendszer használata esetén a CT-felvétel segítségével a rendelő szakemberei pontos képet kapnak a fogakat körülvevő lágy és kemény szövetek állapotáról. – Így azonnal elkészíthetjük a kezelési tervet, és nekiláthatunk az implantációnak. Azonnali implantáció esetén – amikor a fogat eltávolítjuk, és egy időben behelyezzük az implantátumot – akár pár napon belül fix ideiglenes fogpótlást tudunk készíteni pácienseink számára, amivel esztétikailag és funkcionálisan is helyreállítjuk a pácienseink rágóképességét.Az Angel DentiArt klinika készüléke ezenkívül több funkcióval is rendelkezik, készíthető vele például háromdimenziós felvétel az arcüregről, a felső légutakról, a rágóízületről. Alkalmas a gyökérkezelés során nehezen megtalálható gyökércsatornák feltérképezésére, a fogászati gócok, előtörésben akadályozott bölcsességfogak helyzetének meghatározására is. A navigált implantációhoz szükséges fúrósablon megtervezése is lehetővé válik a rendelőben, akár már az első találkozó alkalmával.

Dr. Csupor Péter, Gecsei-Luif Katalin, Horváth Katalin

A klinika új CT-készüléke a szakma élvonalába tartozik, ezért tudja biztosítani az alacsony sugárterhelést és a gyors szkennelési időt: akár 4,9 másodperc alatt készíthető háromdimenziós CT-felvétel a páciensről. Ez az újítás hozzájárul ahhoz, hogy a klinika páciensei a mai kornak megfelelő, magas szintű és a legjobb minőségű ellátásban részesüljenek. (x)