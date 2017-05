Új csarnok, új termékek a Klingelnbergnél

(X)

A fogazási technológiában világelső svájci–német vállalkozás 2013-ban költözött a győri ipari parkba, ahol magas minőségben gyárt fogaskerekeket, kiszolgálva az ipar számos területét, az autógyártástól a légi­ köz­lekedésen át a szélerőmű-gyártásig. A Klingelnberg-­csoport győri üzemében a legmodernebb gyártási technológiákkal állítja elő a világ számos országába szállított precíziós fogaskerekeket. S mostantól nemcsak azokat, hiszen a megvalósult fejlesztéssel kibővült a Győrben gyártott termékek köre.A tegnap átadott, közel 1.000 négyzetméteres üzemcsarnok megduplázza a Klingelnberg Hungária Kft. gyártási területét. Az egymillió eurós beruházásnak köszönhetően Győrben is lehetővé válik a cégcsoport tevékenységének legnagyobb részét kitevő gépalkatrészgyártás. Ezzel a fejlesztéssel tízmillió eurós nagyságrendűre nőtt a vállalat által a megyeszékhelyen megvalósított beruházás.„Pedig 2002 környékén, amikor átvettem édesapámtól a cég irányítását, egy tabut döntöttem le azzal, hogy kivittem Németországból a gyártást, közelebb kerülve így a vevőinkhez. Itt, Győrben ugyanazt a magas minőséget állítjuk elő, mint a németországi gyárainkban, s egyre bonyolultabb alkatrészek gyártására vagyunk képesek, a fogaskerekektől immár a komplett részegységekig"– mondta a megnyitón Jan Klingelnberg, a cégcsoport vezetője.Üdvözölte a bővítést Németh Zoltán, a Győr-Moson-Sopron Megyei Közgyűlés elnöke is. „A cégcsoport filozófiája jól illeszkedik a megye gazdaságfejlesztési elképzeléseihez: csúcstechnológia alkalmazásával kiemelkedő minőségben, a piaci igényekhez rugalmasan alkalmazkodva olyan termékeket gyártani, amelyek nélkül a világ nem létezhet" – mondta a politikus a csarnokavató ünnepségen. Hozzátette: a 150 éves német vállalatnak otthont adó Baden-Württemberg – amellyel a megye régóta szoros kapcsolatot ápol – számos eredményes családi vállalkozásával – mint a 7. ge­nerációs Klingelnberg – követendő gazdasági példa számunkra is.Fekete Dávid győri alpolgár­mester a város gazdasági fejlődését is reprezentáló eseménynek nevezte az új üzemcsarnok-avatást, különös tekintettel a munkahelyteremtésre. Ehhez a Klingelnberg most 18 új munkahellyel járult hozzá, Gerhard Lederer ügyvezető igazgató irányítása alatt 60 főre növelve a győri szakembergárda létszámát.Az összesen 1.000 alkalma­zottat foglalkoztató Klingelnberg csoport győri üzemében napokon belül beindul a gépalkatrészek gyártása, ami elsősorban az anyacég két németországi üzemét szolgálja ki; az ott előállított berendezések nagyrészt az autógyártásban „állnak munkába".