„4 évvel ezelőtt találkoztam először a Neuropress módszerrel, amit egy kedves barátom ajánlott. Évek óta veseproblémákkal küzdöttem. Nagyon sok helyen próbáltam megoldást találni az egészségem helyreállítására, de sajnos sikertelennek bizonyult a legtöbb. Különböző antibiotikum-kúrákat kaptam, melyek csak ideiglenesen segítettek. Ezektől a szerektől állandóan fáradékony és levert voltam. Bízva barátom pozitív tapasztalataiban, bejelentkeztem egy állapotfelmérésre. A kivizsgálás után kezelések sorozata kezdődött, melyek a talpon és lábfejen keresztül történtek. Laikus emberként én is azt gondoltam, mint sokan mások, hogy egy egyszerű talpmasszázsra érkeztem a győri rendelőbe. Már az első kezelés alkalmával kiderült számomra, hogy itt nem csupán talpmasszázsról van szó, ez egy sokkal összetettebb kezelés. A terápia kiegészítéseként életmódbeli változtatásokra is sor került. Az étkezésemet gyökeresen megváltoztattam, miután részt vettem a biorezonanciás állapotfelmérésen és a dietetikai szaktanácsadáson. A kezelések hatására a vesepanaszaim megszűntek, az orvosságokra sincs már szükségem, nem vagyok fáradékony. A legfontosabb mégis az, hogy a gyógyulásom nem csupán átmeneti, 4 éve tünetmentes vagyok. Mivel a munkám során elég sok stressz ér, évente visszatérek egy-egy kúrára prevenciós jelleggel. Mindenkinek csak ajánlani tudom.Köszönöm a Neuropress teamnek, Vargha Zsoltnak és kiváló kezelőmnek, Jolika néninek a sok segítséget, törődést és türelmet.“

„Több mint 10 éve küzdöttem egy nagyon kellemetlen bőrbetegséggel, az ekcémával. Leginkább a lábaimon jött elő, és már olyan szinten okozott problémát, hogy csak olyan ruhákat hordhattam, melyek eltakarták a lábam egészen a bokámig. Emellett egy folyamatos viszketés tette még kellemetlenebbé az életemet. Rengeteg pénzt költöttem orvosokra, gyógyszerekre és krémekre. Sajnos egyik sem volt eredményes. Még azt sem tudták megmondani, hogy mi okozza a tüneteket. Az utóbbi években ez az állapot állandósult, a lábam folyamatosan sebes volt, és a testem más területein is előjöttek a kiütések. Már nem volt ötletem, hogy mit tehetnék még, nagyon elkeseredtem. Az anyukám hívta fel a figyelmemet a Neuropress terápiára. Ő biztos volt benne, hogy ott segíteni tudnak. Én már nem hittem semmiben, de az ő kedvéért beleegyeztem a kivizsgálásba. Néhány hónap kezelés után úgy érzem, hogy végre újra a régi önmagam vagyok. Persze szükség volt némi életmódváltásra, de legalább végre tudom, hogy mi okozta a problémát, és hogyan őrizhetem meg az egészségemet.Ráadásként az évek óta tartó migrénes fejfájásaim is megszűntek. El sem tudom mondani, hogy milyen jó érzés újra egészségesnek lenni. Azóta vidámabb, magabiztosabb is lettem. Köszönöm a Neuropress terápia minden dolgozójának, hogy segítettek rajtam.Köszönet a barátságos és kedves légkörért, mely nemcsak a test gyógyulását segíti, hanem a lelket is..."

„2015-től folyamatosan orvosokhoz jártam a panaszaimmal, rengeteg antibiotikumot beszedettek velem, különböző orrspray-ket kellett használnom hosszú időn keresztül. Az orrnyálkahártyám már nem bírta, nem éreztem a szagokat, az ízeket, a gyomrom is teljesen kikészült a sok orvosságtól. A panaszaim, amikkel orvoshoz fordultam, egyre csak súlyosbodtak műtétet javasoltak. Ekkor kezdtem el keresgélni más lehetőségek után, így találtam rá a Neuropress terápiára. Kicsit szkeptikus voltam az elején, aztán, ahogy érezni kezdtem a javulást, egyre lelkesebben jártam a kezelésekre. Végre egy kellemes környezet, ahol nincs többórás várakozás, ahol a szakképzett kezelők jó hangulata magával ragadott, és ami a legfontosabb, hogy közben gyógyultam.Az eredmény számomra is meglepő, újból teli vagyok energiával, nincs szükségem gyógyszerekre, rendesen tudok lélegezni, érzem a szagokat, és a régóta fennálló menstruációs panaszaim is rendeződtek. Szerettem ide járni. Köszönöm!"

„Erős fájdalmaim voltak az egész gerincemben, ami kisugárzott a vállaimba is. Alig tudtam ülni, néhány perc után kénytelen voltam lefeküdni, az ujjaimat se tudtam mozgatni, nem tudtam fogni, kapaszkodni. A napi teendők ellátása is komoly erőfeszítésbe került, nagyon el voltam keseredve. Erős fájdalomcsillapítókat írtak fel, amiket be is szedtem, infúziókat is kaptam, de az állapotom sajnos nem javult. Türelmem egyre fogyott, a sok orvosság mellékhatásaitól az emésztőrendszerem is tönkrement.Korábban olvastam a Neuropress terápia sikereiről, ezért döntöttem úgy, hogy felkeresem őket. Bizakodva kezdtem el a kezeléseket, igyekeztem minden tanácsot betartani, ami az állapotfelméréskor elhangzott. Azt vettem észre, hogy ahogy telnek a napok, kezdem egyre jobban érezni magam, a fájdalmaim csökkentek, ez olyan erőt adott, hogy kitartottam a terápia végéig. Ma már boldogan elmesélhetem én is a történetemet, hiszen a fájdalom már a múlté, a kezemmel újra tudok fogni, jó a közérzetem, egyszerűen jól vagyok. Köszönöm."

www.neuropress.hu • 9027 Győr, Madách u. 22. Tel.: +36-96/313-521, +36-70/341-5951• Dunaszerdahely Tel.: +421/911/627-644• 1123 Budapest, Kék golyó u. 6. Tel.: +36-30/777-7030

„Évek óta tartó emésztőrendszeri panaszaim voltak, és ez a bőrömön is megmutatkozott. Sokáig kerestem a hatékony megoldást, de nem sok sikerrel. Orvosi segítségként különféle krémeket kaptam, melyek addig segítettek, amíg használtam őket. Amint elfogyott egy adag, a tünetek újra és újra jelentkeztek. A többi problémával kapcsolatban még diagnózist sem tudtak felállítani, így gyógyír sem volt rájuk. A többszöri sikertelen próbálkozás után döntöttem el, hogy utánajárok annak, hogy mi okozhatja ezt a folyton visszatérő, kellemetlen tünetegyüttest. Baráti társaságunkban már ismerték a Neuropress terápiát, így az ő javaslatukra jelentkeztem be az állapotfelmérésre. Nem is gondoltam volna, hogy a talpamból ennyi minden „kiolvasható". A kivizsgáláson sok kérdésre is választ kaptam, és bizakodva vágtam bele a terápiába. A sok-sok hasznos tanácsot – amivel a kezelések során elláttak –, igyekeztem megfogadni és beépíteni az életvitelembe. A terápiát kiegészíti egy biorezonancia vizsgálat, aminek köszönhetően megtudtam azt is, hogy milyen élelmiszerek okoznak nekem emésztési-, illetve bőrpanaszokat. Az életmódomon is változtattam, sikerült egy egészségtudatos életmódot kialakítani az egész családom körében is. Talán ennek is köszönhető, hogy a hosszú, tünetmentes évek után – amikor az izületi panaszaim jelentkeztek –, rögtön a Neuropress terápiához fordultam, ahol ismét kedvesen fogadtak. Egy kúrát vettem igénybe, hogy újra felerősödjön a szervezetem. Jól érzem magam, hihetetlen, de a térdízületi fájdalmaim is megszűntek. Nagyon elégedett vagyok a terápiával, mindenkinek csak ajánlani tudom. Köszönöm szépen Vargha Zsoltnak és kollégáinak a sok segítséget, az elhivatottságot a pácienseik iránt, a rendelőben uralkodó kellemes légkört."(X)