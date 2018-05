Tudta? Néhány hét alatt saját lakása lehet!

ide kattintva pontosan kiszámolhatja.

Sokszor előkerül az a tévhit, miszerint a hitelből történő lakásvásárlás egy bonyolult folyamat. Ez ma már nincs így, a hitelfelvétel egyszerűen és átlátható módon elintézhető, a legtöbb esetben néhány hét alatt megtörténik a folyósítás.Meg fog lepődni: nem egy esetben jóval alacsonyabb lesz a törlesztő, mintha egy lakást bérelne! A havi törlesztőrészlet függhet az Ön jövedelmétől, az ingatlan értékétől, a hitel futamidejétől és természetesen a vételártól. Azt, hogy Ön mennyit fizetne, ha vásárolna,Nagyon sokféle tanács olvasható arról, hogy hol érdemes lakást venni, de ez valójában egyéni döntés. Az ingatlanpiacon az egyik legfontosabb árbefolyásoló tényező az elhelyezkedés. További szempontok, amiket érdemes figyelembe venni: a munkahelytől vagy az iskolától való távolság, a család létszáma, életvitele, a barátok, szülők közelsége, az ingatlan jellege. Néha akad a lakáskeresésben egy kis spiritualitás is, sokan számoltak be arról, hogy egyszerűen megérezték, melyik ingatlan lesz számukra a legmegfelelőbb.Miután aa várható törlesztőrészletet és a kedvezményeket, adja meg elérhetőségeit, a bank munkatársai rövid időn belül visszahívják. A beszélgetés során ők pontosan elmondják majd, milyen dokumentumokat kell beszerezni, illetve ismertetik a hitel feltételeit és a további lépéseket. Ha bankfiókba menne be, az interneten akár, hogy ne kelljen várakoznia.A megfelelő dokumentumok benyújtása után lezajlik a hitelbírálat, ennek részeként készül új otthonáról egy értékbecslés. A teljes folyamat általában két-három hét alatt lezajlik, ha a döntés pozitív, meg lehet kötni a szerződést, az eladó megkapja a vételárat, Ön pedig beköltözhet.A kölcsön kifizetéséhez a fedezetként felajánlott ingatlan(ok)ra vagyonbiztosítás megkötése szükséges.