Tervezzük együtt a heti menüt

Akinek gyereke van, az biztosan megtanulta, hogyan lehet rávenni arra, ami jó neki, csak éppen nincs hozzá kedve. Erre a képességre gyakran van szükség, ha éppen nem rántott hús és palacsinta van otthon ebédre, hanem mondjuk zöldségleves vagy spenót. Ugyanilyen nehéz rávenni a gyerekeket, hogy egyék meg az egészséges, sóban, cukorban és zsírban szegény, zöldségben és gyümölcsben gazdag menzaételeket, ha otthon még mindig tartunk félkész ételeket, olajban sütünk és hetente eszünk pörköltet – sokszor fehér kenyérrel kísérve a nokedlit.Pedig azok a gyerekek, akik egészségesen táplálkoznak, és sokat mozognak, nem csak ritkábban betegek, hanem jobban is teljesítenek az iskolában. A változatos és egészséges étkezés nemcsak a tanulásban hozhat javulást, hanem hosszú távon csökkentheti a felnőttkori infarktus, agyvérzés, daganatok és cukorbetegség kialakulásának kockázatát is.A gyerekek naponta háromszor esznek az óvodában, iskolában, a kormány ezért is indította el 2015-ben a menzareformot. Évente 75 milliárd forintot költ arra az állam, hogy minden gyermek egészségesen étkezzen, azonban a gyerekek egy része az éttermi gyorskaják, a félkész ételek és a zacskós rágcsálnivaló miatt az ízfokozóhoz szokott, ahhoz viszonyítja az ízeket. Ha otthon sokszor esznek ilyesmiket, mindig íztelennek érzik a menzakosztot.Lázár Chef többgyermekes apaként jól tudja, hogy a szülői mintákat követő étkezési szokások hamar rögzülnek. Ezért azt tanácsolja a szülőknek, hogy lépésről lépésre változtassanak: otthon a cukros üdítők helyett igyanak csak vizet, vonják be a gyereket a vásárlásba, a főzésbe, ne egyenek gyorsétteremben, hagyják el a félkész ételeket. „Tudom én, hogy nincs mindig idő meg a kedv a főzésre, de a gyorséttermi ebédek, vacsorák mellőzése is nagy előrelépés, mert ha a gyerek vasárnap belakik ott, akkor hétfőn naná, hogy nem ízlik neki a sütőben sült zöldség fasírt a menzán. Ha előre megtervezzük a heti menüt, sokkal tudatosabban táplálkozhatunk, hiszen eleve a szükséges alapanyagokat vesszük meg. Ráadásul a bulgur, a köles, a barna rizs, a kuszkusz, a kukoricaliszt nem feltétlenül drágább a megszokott alapanyagoknál, és a nagyobb áruházakban kapható" – hangsúlyozta Lázár Chef.„Természetesen nem várjuk el a szülőktől, hogy egyik napról a másikra cseréljék le sütőben sült zöldségfasírtra és párolt halra a kolbászos rakott krumplit, de próbálunk segíteni abban, hogy a megszokott ételeket egészségesebben tudják elkészíteni. Ebben segít a legjobb 50 menzaételt tartalmazó receptgyűjteményünk, amely aoldalon elérhető" – mondta az Országos Gyógyszerészeti és Élelmezés-egészségügyi Intézet (OGYÉI) főigazgatója. Dr. Pozsgay Csilla arra kéri a szülőket, hogy biztassák gyermekeiket az egészséges menzaételek megkóstolására. Már csak azért is, mert az OGYÉI kampányában közreműködő Lázár Chef több helyszíni bemutatón is bizonyította, hogy a friss zöldségből, gyümölcsből, só és cukor hozzáadása nélkül készült fogásokat – egy kis biztatás után – a gyerekek jóízűen elfogyasztják. (X)