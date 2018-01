Tavirózsa lakópark: rekordütemben fogynak a lakások

A vízivárosi Tavirózsa lakóparkban azok is megtalálják a számításaikat, akik otthont szeretnének maguknak vásárolni, hiszen a környék nyugodt, rendezett, infrastruktúrában jól ellátott. Akik viszont befektetésnek szánják (tehát az ingatlant látják benne), számukra is kiváló befektetés. „Számításaink szerint megtérülési mutatókban a Tavirózsa lakópark az ország egyik legjobb ingatlanberuházása, amire mások is rájöttek, így egyre gyakoribbak a ország különböző pontjairól érkező vevők" – ismertette Németh Adrienn.

Az Openhouse munkatársa szerint a banki kamatkörnyezet, a brókercégek bukása és a helyre nem állt bizalom miatt rengetegen fordulnak az ingatlanbefektetés felé, még akkor is, ha nincs meg az egész összeg a vásárlásra, hiszen a banki hitel kamatai történelmi mélyponton vannak.Győr hazánk egyik legdinamikusabban fejlődő városa. Az előrejelzések szerint népessége nagy léptekkel növekszik az elkövetkező években. Révfaluban, az Új Bácsai út mentén fekvő Tavirózsa lakópark II. ütemében már a lakások 30 százalékát értékesítették. Az, hogy miért fogynak gyorsan a lakópark ingatlanjai, több okkal is magyarázható: „Egyrészt a lakópark elhelyezkedése remek: a Víziváros és környéke Győr egyik legnépszerűbb része, közel a belvároshoz, mégis egy csendes övezetben, a családi házas és a lakóparki terület határán. A városrészt a családosok, a minőségi otthonra vágyó fiatalok és a nyugalmat kereső idősek egyaránt kedvelik."Révfalunak ez a része a keleti elkerülő híd elkészültével még élhetőbb lesz: az új híd elvezeti a 14-es főút teherforgalmának nagy részét, így gyorsabbá válik a bejutás a belvárosba. Az Új Bácsai úton kiépített kerékpárút vezet a nyugalmas Szigetköz, illetve a városközpont felé egyaránt. Általános iskola és óvoda, játszóterek, valamint szupermarket, továbbá több szolgáltató és vendéglátóhely található a közelben.

A környék nem zsúfolt, rendezett, kellemes. Az Új Bácsai úti lakópark apartmanjaiból csodás a kilátás, akár a város, akár a nyugat északi rész felé nézünk, ahol egy tó hullámain pihenhet meg a tekintet.A lakópark népszerűsége abban is keresendő, hogy az átadásnál nem kell hatalmas csúszásokra számítanunk. Ismert, hogy az építőipar jelen sajátosságai miatt több építkezés átadásának határideje heteket, hónapokat, olykor még többet is csúszhat, ám a Tavirózsa lakópark kivitelezője megbízhatóan képes tartani a vállalt határidők teljesítését.A háromemeletes, liftes, 24-40 lakásos, tehát nem túlzsúfolt társasházakban 38 és 62 négyzetméteres lakásokat értékesítenek, nappali plusz egy hálószobás otthonoktól nappali plusz három hálószobás otthonokig. Az építtető gondoskodásának jele, hogy a lakók nyugalmát az út zajától 2,5 méter magasságú zajvédő fallal védi. A liftes, lépcsőházas épületekben található napsütötte emeleti lakások mindegyikéhez erkély, a földszintiekhez terasz és zöldterület tartozik. Az újonnan épülő lakóparkban számos lakásra igénybe vehető a CSOK. Minden vásárló a maga ízlésére formálva fejezheti be álmai otthonának megteremtését.

További információ:

www.tavirozsa.oh.hu

OpenHouse Ingatlan- és Pénzügyi Közvetítő Hálózat

Győr, Verseny u. 32.

Kirchknopf-Domsits Orsolya: -+36-70/657-8536

Birtalan Szidónia: +36-70/372-0113 OpenHouse Ingatlan- és Pénzügyi Közvetítő HálózatGyőr, Verseny u. 32.Kirchknopf-Domsits Orsolya: -+36-70/657-8536Birtalan Szidónia: +36-70/372-0113

Jelentkezéssel kapcsolatos további információk:

Németh Adrienn +36-70/488-9717

(X)

A helyszíni értékesítési ponton, melyet az Új Bácsai és a Hattyú utca kereszteződésében találnak, az Openhouse felkészült kollégái várják az érdeklődőket, hogy további információkkal és ingyenes hiteltanácsadással segítsék Önöket a döntésben.A nagy érdeklődésre való tekintettel és Openhouse hálózat fejlődésének köszönhetően értékesítő kollégák jelentkezését várjuk a helyszíni értékesítési irodánkban és a nádorvárosi irodáinkban egyaránt.