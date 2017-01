Tavirózsa Lakópark: a legjobb lakások a legjobb helyen

Nem véletlen, hogy a Víziváros és környéke talán Győr legdivatosabb kerülete: a belváros közelségét és kertvárosi hangulatot ötvöző városrész egyaránt vonzó a családosok, a minőségi otthonra vágyó fiatalok és a nyugalmat kedvelő idősek számára. A keleti elkerülő híd megépítésével pedig hamarosan még élhetőbb lesz: az új út elvezeti a 14-es főút teherforgalmának nagy részét, így gyorsabbá válik a bejutás a belvárosba, az ipari parkban és környékén dolgozók pedig a centrum érintése nélkül juthatnak el munkahelyükre.A fentieknek is köszönhető, hogy máris nagy az érdeklődés a Vízivárosban zajló legújabb nagyszabású beruházás iránt: az épülő Tavirózsa Lakóparkban közel 340 új lakás épül.Az összesen négy telken megvalósuló építkezés októberben kezdődött, s hamarosan indul a második ütem; az első lakásokat idén októberben adják át. Az elsőként felépülő épülettömb 37 lakásának értékesítése már megkezdődött, sőt 20 százalékuk már gazdára is talált!A Kenus utca meghosszabbításában épülő lakóparknak nemcsak a látványtervei vonzók: a beruházók ígérete szerint a terület messze nem lesz olyan túlzsúfolt és sűrűn beépített, mint a környező utcák némelyike, azaz lakói jelentősen több zöldterület látványát, hatását élvezhetik, elkerülve a „lakótelep-érzést". A látványra sem lehet panasz, hiszen – ellentétben a sok helyen látható kaotikus városképpel – a lakópark épületeit eleve úgy tervezték meg, hogy a megjelenésük tökéletesen összhangban legyen egymással, egységes képet mutassanak.Akár tágas családi otthonnak, akár befektetésnek szeretne valaki lakást vásárolni, a Tavirózsa Lakóparkban és a hozzá kapcsolódó Savaria Lakóházban biztosan talál az elképzeléseinek megfelelőt. Különösen most, amikor még nagy a választék a 45 és 110 négyzetméteres ingatlanok között. Már csak azért is érdemes időben lépni, mert most még a lakások belső alaprajza rugalmasan alakítható. Nagy segítség a leendő vevőknek, hogy az emelt szintű fűtéskész állapotban értékesített lakások befejezéséhez is segítséget nyújt a beruházó, megbízható szakembergárdával és igény szerinti tervezéssel.

További információ:

www.tavirozsa.oh.hu

savaria-lakohaz-oh.hu

Open House Országos Ingatlan Hálózat Győr, Verseny u. 32.

Kirchknopf-Domsits Orsolya: 70/657-8536

Birtalan Szidónia: 70/372-0113

Szabó Richárd: 70/977-7842 Open House Országos Ingatlan Hálózat Győr, Verseny u. 32.Kirchknopf-Domsits Orsolya: 70/657-8536Birtalan Szidónia: 70/372-0113Szabó Richárd: 70/977-7842

A háromszintes épületek mindegyike liftes, minden lakáshoz terasz tartozik, a földszinti lakások nagy része pedig kertkapcsolattal rendelkezik. A lakókat kellő számú parkoló szolgálja ki, de természetesen igény szerint garázsok is vásárolhatók, egyes tömbökben pedig minden lakáshoz saját tároló tartozik. Jó hír a prémium kategóriás otthonra vágyóknak, hogy korlátozott számban penthouse lakások is várják az érdeklődőket, tágas terekkel, méretes terasszal és a városra vagy zöldterületre néző panorámával.Ahogy az egy modern lakóparktól elvárható, a korszerű építőanyagoknak és technológiai megoldásoknak köszönhetően a leendő lakástulajdonosok kedvező energetikai besorolással, azaz alacsony fenntartási költséggel számolhatnak, és számos lakásra igénybe vehető a CSOK is.Nagy előny, hogy a lakóparkot biztos háttérrel rendelkező beruházók – a Novadom Lak-ép Kft., az EU-Trezor Kft. és a Hamiltonbau Kft. – építik, ami garanciát jelent a minőségre és a megbízhatóságra.A lakópark lakásainak kizárólagos értékesítője, az Open House ingatlanhálózat nemcsak a megszokott helyen, de – előzetes egyeztetést követően – a helyszínre telepített irodájában is várja az érdeklődőket. Több mint tízéves tapasztalattal, teljes körű hitelügyintézéssel és jogi háttérrel segít megtalálni a tökéletes otthont. Szakemberei minden esetben egyedi fizetési ütemezést készítenek; egyes lakások már akár 20% befizetésével lefoglalhatók, a következő részlet pedig csak augusztusban lesz esedékes. Sőt az Open House február közepéig tartó évindító akciójában az első öt lakás 500 ezer forint kedvezménnyel talál gazdára! (X)