Tavirózsa lakópark: a fele már elkelt - A belváros közelsége és a kertváros nyugalma egy helyen

Győr egyik legfelkapottabb részén, Víziváros szélén hónapok óta tart az építkezés, a családi házas és a társasházas övezet határán már körvonalazódik az új lakópark. A Kenus utca végén épülő, összesen 244 lakásos beruházás két ütemben készül, az elsőben 68 lakás várja új tulajdonosát.



Kirchknopf-Domsits Orsolya: 06-70/657-8536

Birtalan Szidónia: 06-70/372-0113 További információ:

Bár a városnak ezen a részén szinte gombamódra nőnek ki az új társasházak a földből, aki kellemes, élhető otthont szeretne, annak a Tavirózsa lakópark ideális választás. A csaknem kéthektáros terület beépítettsége ugyanis mindössze 25%-os – jóval kisebb, mint a legtöbb hasonló környékbeli beruházásé –, ami több zöldterületet jelent. Nem véletlen, hogy a környék ennyire népszerű, hiszen ötvözi a belváros közelségének minden előnyét és a kertvárosi nyugalmat, a gyorsan fejlődő infrastruktúrának köszönhetően pedig napról napra kényelmesebb életkörülményeket kínál. Autóval mindössze öt perc alatt, gyalogosan mintegy negyed óra sétával elérhető a belváros, a közeli Duna-rakpart pedig kellemes kikapcsolódási lehetőséget kínál. A lakópark nyugalmát az Új Bácsai út felé hamarosan felépülő modern hanggátló fal biztosítja.A lakások a lakópark három épülettömbjében, négyszintes, liftes házakban helyezkednek el, ideálisan elosztva a különálló lépcsőházak között. Az ingatlanok emelt szintű fűtéskész állapotban vásárolhatók meg, az első lakásokat év végén adják át. A 2-3 szobás, 41–58 négyzetméteres otthonok még szinte bevezető – akár 320 ezer Ft/m2 – áron elérhetők; ezek a legkeresettebb lakástípusok a piacon. Sokan ezért is vásárolnak itt lakást nem saját, hanem befektetési célra, hiszen biztosak lehetnek benne, hogy jó áron tudják kiadni a saját elképzeléseik alapján befejezett ingatlant. Vagy akár rögtön továbbértékesíteni, hiszen a megyeszékhelyen nagy az érdeklődés a nullkilométeres, azonnal költözhető, igényes lakások iránt.A Tavirózsa lakásaihoz az átlagnál nagyobb, 8,6 négyzetméteres – azaz valóban jól használható és kihasználható – terasz tartozik. Aki pedig saját zöldterületet szeretne, annak a földszinti ingatlanok közül érdemes választania, amelyek közül számos 35–75 négyzetméteres saját kertrésszel rendelkezik. Természetesen igény szerint zárt udvari gépkocsibeálló és tároló is vásárolható. A kedvező energiafogyasztású ingatlanok egyedileg szabályozható házközpontifűtéssel készülnek, választható radiátoros vagy padlófűtéssel – fontos tudni, hogy az utóbbi sem feláras.Érdemes sietni, mert a lakások gyorsan fogynak: az első ütem 55%-a már elkelt, sőt, már a húsvéti átadással épülő második ütem lakásaiból is több gazdára talált.Az építkezés látványos szakaszába ért, már állnak az épületek és a válaszfalak is a lakóparkban. Ezért is érdemes kilátogatni a helyszínre, személyesen győződve meg a környék előnyeiről, s persze azért is, mert a területen helyszíni értékesítési pont is várja az érdeklődőket. A Tavirózsa lakópark lakásainak kizárólagos értékesítője, az Openhouse ingatlanhálózat mobil irodájában hétköznapokon 9 és 17 óra között felkészült értékesítők adnak felvilágosítást minden kérdésben, a műszaki paraméterektől a hitellehetőségekig, sőt, előzetes egyeztetést követően ettől eltérő időpontokban is állnak az érdeklődők rendelkezésére. Nem kell messze menni, a helyszínen elérhető az ingatlaniroda összes komplex szolgáltatása, például a bankfüggetlen csok- és hitelügyintézés, levéve a hitelfelvétel számos gondját a vásárlók válláról.