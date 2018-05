Tapossunk bele a nyári divatba!

(X)

A kirakatok néhány hét alatt megteltek csodás topánkákkal, amiből az ember lánya folyton azt érzi, hogy sosem elég. Nem baj, hogy már a nyolcadik papucs és tizenkettedik szandál hever a szekrény legmélyén… Nézzük, melyek azok a darabok, amelyeket érdemes lesz beszerezned aAz idei trendeket elnézve 2018-ban szebbnél szebb darabok kacsintgatnak ránk a webshopokon keresztül és a boltok polcain. Szerencsénkre idén a tűsarkak mellett a kényelem kerül előtérbe, így végre a hosszú sétákat is nőiesen tehetjük meg, miközben nem érezzük azt, hogy leszakad a lábunk.A letisztult fazonú, egyszínű sportcipők között egyre több olyat találni, ami akár szoknyával is hordható, főleg ha a minimalista dizájnt feldobja egy apró hímzés vagy néhány strasszkő. Emellett válassz bátran púderszíneket, ami még inkább hangsúlyozza a nőiességedet!üzletünkben mindig találhatsz vagány és nőies stílust ötvöző darabokat! Azoknak, akik inkább választják a könnyebb darabokat, jó hír, hogy idén is tarolnak majd a balerina cipők, de itt is érdemes a „kevesebb néha több" elvet betartani. Válassz földszíneket, hogy a lehető legtöbb alkalomra fel tudd venni. Egy balerina cipő ugyanis fazonjából adódóan az egyik legkihasználtabb tavaszi-nyári darabod lehet.üzletünkben a púderszíneken át a nude árnyalatokig széles választékból válogathatsz!Ha nem bírod a lábadon a zárt cipőt, és inkább vagy szandál- vagy papucspárti, akkor az idei a te éved lesz. A bőrhatású, egyszerű fazonú saruk szinte elárasztották az üzleteket. Tapasztalatból mondjuk, hogy érdemes itt is figyelni a kényelemre, hiszen nincs annál fájdalmasabb, mint mikor vágja a lábunk valamelyik részét az egyik pánt.De persze a minimalizmus mellett idén is megjelenik az extravagancia, színekben és fazonokban egyaránt. A bátrak nyugodtan válasszanak rikító darabokat, amik fel vannak dobva egy óriási masnival, néhány látványos kővel vagy tarka, nagyméretű hímzéssel! Ha nyitott darab beszerzése mellet döntesz, egy pedikűrrel még szebbek lehetnek a lábaid. Gyere el a, és szépülj a Sopron Plazában!