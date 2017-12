Takarék - az agrárium szakértője

A learatott tételek között az őszi búzahozamok nagy szórást mutatnak, így a hektáronként 10 tonnás mellett 3-4 tonnás fajlagos hozamokkal is találkozhatunk. Szerencsére azonban a hozamok nem tükrözték a várakozásokat, a terméskiesés mértéke nem érte el a 10-15 százalékot, sőt még az öt százalékot sem. Az országos termésátlag az 5 tonna/hektárt is meghaladta, így – az egyre zsugorodó, az egymillió hektárt már rég el nem érő vetésterületről – több mint 5 millió tonna termést tárolhattak be. Tolna megye körülbelül 6,17 tonna/hektáros és Baranya megye 6,15 tonna/hektáros hozamai voltak a legkiemelkedőbbek.Sajnos az aratás közben megérkezett csapadék rontotta a minőséget, az esőtől mentes helyeken magasabb a malmi búza aránya. Így volt ez a Dunántúl nagy részén is, ahol jócskán 50 százalék fölé került a betakarított malmi minőségű búza aránya. Ugyanakkor az alföldi megyékben gazdálkodók, akik állományait jobban érintette a csapadék, sok helyen takarmány minőségű búzát voltak kénytelenek betárolni. Míg a már említett kedvezőtlen időjárás következtében Jász-Nagykun-Szolnok, Heves és Pest megyékben az őszi búza nagyobb része takarmány minőségű, addig Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében és a Dunántúl nagy részén a termés 60-75 százaléka lett malmi minőségű.

Hasonlóan az őszi búzához, az őszi árpa hozamai is 5 tonna körül alakultak hektáronként, az össztermés csaknem elérte az 1200 ezer tonnát. Az őszi káposztarepce sem a hőstressznek, sem az aratás közepén megérkező csapadéknak nem volt annyira kitéve. Ez meg is látszik a repce hozamain: azok a várakozásoknál jobbak lettek, elérték a 2,9 tonnát hektáronként. Ráadásul jó minőségű, az olajtartalma csaknem 50 százalék.

A kukoricánál sem kellett akkora veszteségeket elkönyvelni, mint azt a betakarítás előtt hitték a gazdák.

Termelői (telephelyi) árak:

Takarmánybúza: 43–45 ezer Ft/tonna

Malmi búza: 47–48 ezer Ft/tonna

Kukorica (szemes): 45–47 ezer Ft/tonna

Őszi káposztarepce: 100–105 ezer Ft/tonna

Napraforgó: 95–100 ezer Ft/tonna

Szója: 115–120 ezer Ft/tonna

A tavalyi évhez hasonlóan, idén is október közepe körül fejeződött be a napraforgó betakarítása. E növényre is hatottak a fejlődése korai időszakában jelentkező hidegfrontok és a későbbi aszályok. Ezért az április második felében vetett növények adtak nagyobb termést, ugyanakkor az átlaghozamokon érződik a kedvezőtlen időjárás hatása. Ennek ellenére az idén is sikerült 2,84 tonnás hozamokat elérni hektáronként, így nem egészen 670 ezer hektárról 1870 ezer tonna napraforgómag került betárolásra. A korai vetések viszont 15-20 százalékkal is elmaradtak a jó termésátlagoktól a kezdeti betörő hidegfrontok következményeként.