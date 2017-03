Szeretetforintok a koraszülöttekért

Győr–MosonszolnokMunkatársunktólNagy sütés-főzéssel telt a december azdolgozóinál. Az adventi jótékonysági vásár során ugyanis minden héten más-más osztály készített házi süteményeket, válogatott finomságokat, karácsonyi ajándékokat a kollégák részére. Ezeket aztán meg lehetett vásárolni, s minden finom morzsa fontos forintokat jelentett. A kollektíva csaknem 800 ezer forintot gyűjtött így össze, amelyet a vállalatvezetés aztán megduplázott, így 1,6 millió forint sorsáról kellett dönteni.Ahogy eddig, úgy most is munkavállalói szavazás döntött arról, hová kerüljenek a szeretetforintok. A többség akarata úgy szólt, hogy a pénzt az Egészséges Újszülöttekért Alapítvány Kisalföld kapja. Ez a gyakorlatban azt jelentette, hogy a győri Petz Aladár Megyei Oktató Kórház koraszülött intenzív osztályának munkáját kívánta segíteni az SMR kollektívája.Most már azt is biztosan tudni, hová és milyen célra fordítják ezt a pénzt. Összesen 7 millió forintba kerül az a koraszülöttek szállítására alkalmas állvány és a hozzá tartozó speciális eszköz, valamint készülék, amellyel az újszülötteket teljes biztonságban (szó szerint világszínvonalú körülmények között) át tudják szállítani a kórház egyik szárnyából a másikba; a szülészetről a koraszülött intenzívre. Az SMR másfél millió forintja komoly előrelépést jelentett az álom valóra váltásában, a maradék összeget további segítőkkel sikerült előteremteni.Arra a kérdésre, hogy a mosonszolnoki cég miért a győri kórházat választotta kedvezményezettnek, rövid és egyértelmű volt a válasz: „Mert számos dolgozónk gyógyult már itt, s ha bármelyikük gyermeke születésénél egy ilyen készülékre szükség lehet, akkor már biztosan tudjuk, a kisbaba megkapja, amit a legmodernebb ellátás adhat. Az SMR összefogása a egész régiót szolgálja, s ez legalább ennyire fontos egy társadalmi felelősséget vállaló cégnél." (X)