Szent Anna Sziget tengernyi kényelemmel

Győr, Czuczor Gergely u. 18–24.

+36-30/2017-900

+36-30/3488-888

ctpartner.hu

(X)

Néhány hónapja sejteni lehetett, hogy nagy meglepetéssel készül a győri C. T. & Partner. A város ingatlanpiacának 10 éve meghatározó, tapasztalt és tőkeerős szereplője 20 beruházást koordinált, népszerű társasházi projektjeik között találjuk a Tópart Ligetet a Marcal-tó partján, a Corner Rezidenciát Győr-Sziget kapujában, vagy a nagy érdeklődésre való tekintettel immár a második ütemben épülő marcalvárosi Szent Anna Udvart.A cég új, legnagyobb és legkülönlegesebbnek ígérkező beruházása a Szent Anna Sziget, amely a Bercsényi liget mellett, az egykori olaj-gyár helyén, egy jelenleg üres telken épül fel jövő év végére.A C. T. & Partner az építész- szakma és a vevői igények mentén olyan projektet tervez megvalósítani, amely tengernyi kényelemmel és szolgáltatással kényezteti az otthont keresőket.Az elhelyezkedés önmagáért beszél: az épület Győr belvárosának, egyetemi városrészének és a Duna–Rába zöldövezetének kiváló infrastruktúrával rendelkező arany ­háromszögébe esik. A földszinten 75 zárt parkoló kap helyet, amelyet 40 kültéri parkoló egészít ki.A dupla liftes ingatlanban 4 szinten 107 lakás lesz – a garzonoktól a nagy méretű, penthouse jellegű otthono­kig –, kisebb vagy nagyobb erkélyekkel. A funkcionalitást emeletenként változatos méretű, privát, illetve közös használatú tárolóhelyiségek szolgálják. Az energiahatékony­ságot minőségi anyagok és a legkorszerűbb építési technológia garantálja, a fenntartási költségeket nap­elemek is csökkentik.A gondosan tervezett ott­ho­nokat rejtő épület modern, karakteres külsőt kap, különleges élményeleme a zöldhomlokzat és egy gabion rendszerű falazat.A Szent Anna Sziget részben térkövezett, részben parkosított udvarával, közösségi hangulatával minden elképzelést kielégítő, egészséges és diszkrét életteret kínál azoknak, akik a város nyújtotta kényelmet is szeretnék élvezni.A C. T. & Partner elkötelezetten őrzi hírnevét, amely összeforrt a felelős gondolkodással, a folyamatos fejlődéssel és a magas minőséggel. A Szent Anna Sziget mérföldkő a beruházócég életében, ehhez méltóan a tőle megszokott elhivatottsággal és további szolgáltatásaival – ingatlan- és bankfüggetlen lakáshitel-­közvetítéssel – vár­ja az érdeklődőket.