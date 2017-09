Szakmai kihívásokkal csábít az Autentik

(x)

„Annak az autóipari szakembernek – autószerelőnek, autófényezőnek és karosszérialakatosnak –, aki szereti a munkáját, nem mindegy, hogy egy soron dolgozik vagy érdekes kihívásokkal találkozik nap mint nap egy márkaszervizben"– mondja, azértékesítési igazgatója.Az öt autómárkát képviselő, öt városban jelen lévő cégcsoport is érzi a régiót érintő súlyos munkaerőhiányt, amit változatos munkával és anyagi megbecsüléssel igyekeznek ellensúlyozni. „A béreinkben erősen közelítünk Nyugat-Európához, az ingázás költségét is beszámítva már nem érdemes külföldre menni dolgozni" – jelzi Horváth Tibor vezető.Az biztos, hogy a kiemelkedő szakmai környezet, amelyet a márkaszervizünk is nyújt, komoly vonz­erőt jelenthet, hiszen az itt dolgozók elsőként találkozhatnak a piac technológiai újdonságaival. S ami a legfontosabb: a monoton munka helyett változatos feladatok, szakmai kihívások várják az itt dolgozókat. „A szakmai tudás mellett nálunk rendszerben gondolkodásra, problémamegoldó képességre is szükség van, különösen a diagnosztika területén.A fejlődéshez pedig minden segítséget megadunk: márkatréningeket, ügyfélkezelési és problémamegoldó tréningeket, s persze az előrelépés, a karrier lehetőségét az ambiciózus munkatársainknak"– mondja Horváth Tibor.Megnövekedett feladataink ellátására keresünk Sopronba: műszaki vezető, munkafelvevő, szervizkoordinátor, autószerelő, pénzügyi-számviteli munkatársakat, csornai telephelyünkre: autószerelő, pénzügyi-kereskedelmi ügyintéző, számviteli munkatárs kollégákat. Mosonmagyaróvárra autószerelő, villamossági szerelő és autófényező szakembereket várunk. Jelentkezés:További információ: