Soproni érmese van a nemzetközi ŠKODA-versenynek

Berta Balázs, aki tíz éve dolgozik a Walter Autónál mint ŠKODA szerviztanácsadó, három éve kapcsolódott be a ŠKODA Challenge viadalba, ahol 2015-ben az első, tavaly pedig a második helyen végzett. Nem csoda, hogy idén is a dobogót tűzte ki célul, amihez négy elméleti és négy gyakorlati feladatban kellett a legjobban teljesíteni.Korábbi tapasztalatai alapján tudta, hogy a rutin nem lesz elég, ezért már hetekkel a verseny előtt nekikezdett a tanulásnak. Forgatta a szakkönyveket, gyűjtötte a legfrissebb tudnivalókat a szakmai oldalakról, hogy naprakész ismeretekkel vágjon bele a 2017-es ŠKODA Challenge-be.

– A verseny nehéz, fárasztó, de ugyanakkor nagyon érdekes is volt. Szinte egy egész napot felölelt a feladatok megoldása, ami mindenkit alaposan igénybe vett. A lexikális ismeretek mellett sok múlott a pillanatnyi formán, illetve lelkiállapoton. Az, hogy az idei döntő hazai pályán, Budapesten zajlott, extra terhelést, illetve motivációt is adott – avatott be Berta Balázs a versenyzés kulisszatitkaiba.Nagyon erős volt a mezőny, de a befektetett munka meghozta gyümölcsét, hiszen 2016 után ismét kategóriája ezüstérmeseként fejezte be a versenyt, ezzel hozzájárulva ahhoz, hogy a hazai csapat hét kategóriából négyben dobogós helyen végezzen, és Magyarország összetettben a második helyet szerezze meg a 2017-esChallenge-en. Berta Balázs mellett a két másik ezüstérmet Bertók János, illetve Varga Tamás nyerte el. A mieink két első helyezését pedig Szerencsi László és Horváth Károly szerezte meg.