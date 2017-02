Samsung Experience Store már az Árkád Győr bevásárlóközpontban is

1. A nézelődő



2. A szakértőre hagyatkozó

3. A legújabb technológia után érdeklődő



4. A felkészült



5. A mindent kipróbáló

Samsung Experience Store

Árkád Győr - 9027 Győr, Budai út 1. I. em.

Telefon: 06-20/311 8775

E-mail: samsung.gyor@shop.bravotel.hu

A különféle vevői szokásokat figyelembe véve lássuk, hogy kik fordulnak meg az elektronikai üzletekben:Titokzatos jelenség, aki elképzelés és bevásárlókosár nélkül vág neki a terepnek, csendben térképezi fel a kínálatot, véletlenszerűen veszi kézbe és próbálja ki a készülékeket. Fel-felbukkan a háztartási berendezések és a mobil készülékek részlegén, majd fél óra múlva távozik a helyszínről. Az üzletben kiszemelt készülék(ek)et később vásárolja meg – online.Ő az, aki szereti, ha egy hozzáértő kézen fogja és el sem engedi egészen addig, amíg meg nem találja a számára leginkább megfelelő készüléket. Hosszasan diskurál az eladóval, érdeklődik, kérdez, mérlegel, kizár, aztán általában amellett a készülék mellett dönt, amelyet elsőként ajánlottak neki.Egyetlen határozott elképzeléssel érkezik a boltba, mindenből a legújabbat, legmodernebbet szeretné megvásárolni. Mindig naprakész információkkal rendelkezik a technológiai újdonságokról, tökéletesen tisztában van a trendekkel, és követi is azokat.Utánajár, rákeres, összehasonlít: ő az, aki kívülről fújja a műszaki paramétereket és a készülékek különböző funkcióit. A baráti társaságban ő a szakértő, mindenki hozzá fordul, ha elektronikai készüléket szeretne vásárolni. Amikor az áruházba érkezik, már csupán néhány kiszemeltje maradt, ezeket céltudatosan próbálja ki és választ közülük, majd elégedetten távozik a helyszínről.Mindegy, hogy milyen készülékről van szó, ő az, aki órákat képes az áruházban eltölteni. Alaposan megszemléli a kiállított készülékeket, mindent kipróbál, mindent megnyomkod, akár többször is visszatér, mielőtt végleg elkötelezné magát.Bármelyik vásárlói típusba is tartozzanak, a győri Árkádban február 26-án megnyílt legújabb Samsung Experience Store üzletben kedvük szerint nézelődhetnek és próbálhatják ki a kiállított termékeket.A különleges anyagfelhasználással épülő, prémium kialakítású üzlet 125 négyzetméteren várja a vásárlókat. Közel 50 Samsung-készülék próbálható ki, valamint mobiltelefonok, tabletek és tartozékaik hatalmas kínálata áll rendelkezésre. Az üzletben tapasztalt szakértők segítenek a választásban, 40 perces oktatás keretében mindent megtudhatunk a kiválasztott készülék használatának fortélyairól. Az üzletben dolgozó szakértők segítségével a vásárlók számára az adatmásolás díjmentes, hogy az átállás a régi készülékről az újra zökkenőmentes legyen.A Samsung új technológiai oázisában mindenki kipróbálhatja az újdonságokat, és exkluzív körülmények között vásárolhat. (x)