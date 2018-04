Saját vállalkozás megbízható eredményességgel? Milyen vállalkozást érdemes indítani a térségben

(X)

Tudjunk kapcsolódniVállalkozásunknál fontos sikertényező, hogy miként tudunk azonosulni az adott hálózat által kínált termékkel vagy szolgáltatással. Például, aki nem szereti a kávét és a kávéfogyasztás kultúráját, nem biztos, hogy jól dönt, ha kávézót nyit, még akkor sem, ha az jó befektetésnek ígérkezik. Az ingatlanozással is hasonló a helyzet, de szerencsére sokakat érdekel mind befektetői, mind értékesítési oldalról és könnyű vele azonosulni is. Napjainkban ráadásul divat ingatlanozni, sőt kezd presztízse lenni egy jó ingatlanszakértőnek.Menjünk biztosraFontos, hogy a csatlakozás előtt meggyőződjünk arról, hogy a franchise jog tulajdonosa stabil, transzparensen működő vállalat, és működését hosszú távra tervezi a piacunkon. Ilyen szempontból jó választás egy tőzsdei cég vagy a régió több országában vezető hálózat, hiszen ezek gazdasági stabilitása erősebb, mint egy-egy kisebb hazai szereplőé.A Duna House Franchise hálózata az ingatlanközvetítők között az egyik legstabilabban működő hálózat. Az anyavállalat 20 éve működik a magyar piacon, 2016 óta a Budapesti Értéktőzsdén jegyzett cégcsoport. A hálózatban a legkülönbözőbb területekről érkező franchise partnerek találhatók. Elismert autókereskedő, lelkes borász, fiatal marketinges pályakezdő, önálló ingatlanos, jogász, korábbi élsportoló vagy az építőipart jól ismerő szakember is tudott már itt kifejezetten eredményes vállalkozást indítani, tudatosan építeni a központ által nyújtott bizalomra és támogatásra. Nálunk mindegyikük kiemelt figyelmet kap, ők pedig bizalmukkal és hűségükkel mutatják lojalitásukat. A franchise partnerek több mint fele (50,4%) már legalább 10 éve a Duna House partnere, amely nagyon komoly versenyelőnyt biztosít a piacon.