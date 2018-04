Saját cég megbízható eredménnyel? Van pár tippünk, milyen vállalkozást érdemes indítani a térségben

(X)

Franchise rendszerhez könnyebb csatlakozniSaját vállalkozás indításánál a legbiztonságosabb, költség és idő szempontjából is a leghatékonyabb, ha egy már üzletileg kidolgozott, működő és sikeres rendszerhez csatlakozunk. A jó franchise-hálózatok a piaci tudás mellett értékesítési és oktatási támogatást is nyújtanak, így minimalizálva a kezdeti kockázatokat.Válasszunk hosszú távraA termékek és szolgáltatások köré épült franchise-hálózatok közül sok egy-egy felfutó trendet vagy kialakuló divatot igyekszik kiszolgálni, amelyek ugyan látványos eredménnyel, de rengeteg kockázattal is járnak. Üzletileg érdemes hosszabb távon vizsgálódni, és megnézni az elmúlt 5-10 év eredményeit. A válság ilyen szempontból jó szűrő volt, hiszen a nehezebb piaci körülményeket csak a legbiztosabb hálózatok élték túl. Például az ingatlanközvetítők közül a Duna House ebben az időszakban is egyedülálló értékesítési eredményeket ért el, sőt, sikerült partnereinek számát is növelni, hiszen sokan csatlakoztak azok közül, akik egyénileg nem tudták a nehezebb időszakot átvészelni.Nézzük a megtérüléstÉrdemes végiggondolni, hogy mennyire hosszú távon szeretnénk a megtérülést. A szolgáltatások franchise-hálózataihoz általában alacsonyabb befektetési összeggel lehet csatlakozni. Ezek esetében nem kell termékeket, nagy értékű berendezést vásárolni, ráadásul a hálózat jóval több támogatást tud nyújtani a szolgáltatások értékesítéséhez.A Duna House franchise-hálózata az ingatlanközvetítők között az egyik legstabilabban működő hálózat. Az anyavállalat 20 éve működik a magyar piacon, 2016 óta a Budapesti Értéktőzsdén jegyzett cégcsoport. A válság évei alatt is stabilan, az ingatlanközvetítő hálózatok között egyedüliként eredményesen és irodaszám-csökkenés nélkül tudott működni. Az irodai szolgáltatás a hagyományos franchise-hálózati rendszerben működik, közepes befektetési és gyors megtérülési mutatókkal. A partnerek teljes oktatási és marketingtámogatást, valamint bizonyítottan működő, hazai viszonyokra specializált tudást kapnak.