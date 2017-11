Robotok segítségével nevelik ki a jövő munkavállalóit

December elején rendezik meg Győrben a FIRST LEGO League verseny regionális fordulóját, amelyen általános és középiskolai csapatok mérik össze tudásukat. A feladat nagyon komplex: minden évben egy meghatározott téma mentén – idén ez a vízgazdálkodás – kell egy kutatómunkára épülő prezentációt tartaniuk a versenyzőknek, majd következik a legizgalmasabb feladat, a LEGO-robotok programozása és végigvezetése egy akadályokkal teletűzdelt pályán.A LEGO-robot-programozás világszerte egyre népszerűbb tevékenység a diákok között, versenyek sora biztosít lehetőséget arra, hogy megméressék magukat a csapatok. Győr – a Mobilis Interaktív Kiállítási Központ szervezésében – két éve csatlakozott versenyhelyszínként az FLL közösséghez, közelebb hozva a gyerekekhez az élményalapú tanulást és a technika világát.A Nemak Győr Kft. a kezdetektől főtámogatója a győri LEGO-robot-mozgalomnak, illetve a -versenyeknek. A vállalat vezetőit megfogta a LEGO-versenyek szellemisége.– A LEGO-robot-verseny nagyon komplex, messze nemcsak az építésről és programozásról szól, hanem rengeteg olyan képességet fejleszt, amire diákoknak felnőve, a munka világában szüksége lehet. A digitális kompetencia mellett ilyen a problémamegoldás, a csapatmunka, az önálló, kritikai gondolkodás, az összefüggések megértése. Nem beszélve azokról az emberi értékekről, amelyeket, a sporthoz hasonlóan a LEGO-versenyzés kialakít a gyerekekben: a kitartás, egymás tisztelete, a becsületes küzdés – indokolta Szilasi Péter Tamás, a vállalat társadalmi kapcsolatok osztályának vezetője, hogy miért állt a Nemak az ügy mellé. Hozzátette: a fentiekre egyre inkább szükség van a munkaerőpiacon, ahol világszerte egyre nagyobb hiány mutatkozik mérnöki, természettudományos területen.Az utóbbi komoly problémát jelent, a LEGO-robot-versenyek pedig a megoldás hatékony részei lehetnek, hiszen pályaorientációs szerepük is van. Az első eredmények már látszanak: vannak olyan fiatal szakemberek, akiket éppen a LEGO-robot-versenyek tereltek a mérnöki vagy tudományos pálya felé, sőt, egy nemzetközi felmérés szerint a diákversenyzők 75–80 százaléka később műszaki-természettudományos pályán helyezkedik el.

Ezért is fontos, hogy azok a nagyobb cégek, vállalatok, amelyek megértik ennek fontosságát, támogatóként odaálljanak a hasonló programok mellé. A Nemak a térségben úttörőnek számít ebben, az alumínium alkatrészeket gyártó nemzetközi vállalat nélkül aligha kapott volna teret a mérnöki, informatikai tudomány népszerűsítésének e módja a megyeszékhelyen. A Nemak a Mobilisszel közösen indított mentorprogram keretében nemcsak a verseny megrendezését, hanem az egyes iskolákat is támogatja a felkészülésben. A versenyzéshez ugyanis szükség van rendszeres szakköri foglalkozásokra az adott iskolában, s persze magára a robotépítő készletre is, amelynek 150 ezer forintos költségét a Nemak átvállalja, akárcsak a versenyzés költségeit, mint a nevezési díjakat vagy az utaztatás.Ezzel megvalósul a nemzetközi nagyvállalat egyik célja, hogy minél fiatalabb korban megszólítsa a fiatalokat, és felkeltse az érdeklődésüket a természettudományos pályák iránt. A jelek szerint sikeresen, hiszen a LEGO-robot-szakkörök a nyitott és korszerű felfogású pedagógusok és a diákok számára egyaránt élményt jelentenek. Gyakran a „kiöregedett", 16 éven felüli diákversenyzők továbbra is a versenyzés, a csapat közelében maradnak, például mentorként vagy zsűritagként, egyfajta nagykövetként népszerűsítve a LEGO-versenyeket. A „műfaj" értékét a közelmúltban az állam is elismerte azzal, hogy a LEGO-robot-programozó versenyeket a hivatalos tanulmányi versenyek közé emelte.

2015-ben három győri szakközépiskolai és egy Mobilis-csapat indult a Nemak támogatásával, akkor még a tatabányai versenyen. Az első „hazai" rendezésű versenyre tavaly már egy általános iskolai csapat is nevezhetett a támogatás révén, míg idén három újabb iskolával, köztük két egyházi intézménnyel bővült a Nemak-támogatott csapatok mezőnye. A regionális versenyen összesen 14 csapat áll rajthoz, hogy egy egész napos megmérettetésen számot adjanak az elmúlt hónapokban végzett munkáról. A zsűri nemcsak a diákok által megtervezett és megépített robotok konstrukcióját és működését értékeli, hanem a csapatokét is: a csapatmunkát, a csoporton belüli kommunikációt, azt, hogy hogyan tudják a gyerekek előadni, prezentálni az ötletüket, valamint a fair playt is. A regionális fordulóból két csapat jut tovább a közép-európai elődöntőbe, melyet idén Lengyelországban rendeznek meg.– Az a pedagógus, aki ellátogat a Mobilisben rendezett versenyre, és látja, hogyan dolgoznak, küzdenek a gyerekek, rögtön felülírja azokat a tanári véleményeket, hogy a mai diákokat nem lehet motiválni... Ennek ellenére nem véresen komoly versenyről van szó, az eredménynél sokkal fontosabb az élmény, a játszva tanulás, a kapcsolatépítés. Gyakran éppen egy-egy túlságosan eredményorientált tanár vagy szülő az, aki elrontja a LEGO-versenyek inspiráló légkörét azzal, hogy nem tud azonosulni ezzel az értékrenddel, és a sikert hajszolva elveszi a gyerekektől a játék, az alkotás, a közös munka örömét – mondja Szilasi Péter Tamás.A FIRST LEGO League december 2-án megrendezendő regionális fordulójára bárki bekukkanthat a győri Mobilisbe, ahol minden versenyszám nyilvános. Délelőtt a csapatok a kutatási feladatokat prezentálják majd a zsűri előtt, délután pedig igazán látványos versenyszámok keretében a terepasztalokon útnak indulnak a LEGO-robotok, hogy teljesítsék a küldetésüket.