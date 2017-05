Rekordszámú indulót várnak a PannonHajszára

Akik jártak már a PannonHajszán, tanúsíthatják, hogy a kivételes hangulatú terepversenynek könnyen a rabjává válik az ember. Nem csoda, hogy a versenyzők ügyességét és kitartását próbára tévő megmérettetésen az indulók száma évről-évre rohamosan nő: míg négy éve, az első versenyen még csak 400-an álltak rajthoz, idén több mint 1200-an regisztráltak. Eddig, hiszen nevezni még a helyszínen is lehet, május 20-án, szombaton, a nyílt futamon. Bárki rajthoz állhat, aki betöltötte a 12 évet, felső korhatár pedig nincs; akadt már 65 éves versenyző is, aki sikerrel teljesítette a távot.Idén először az eddigi pannonhalmi pálya helyett új helyszínen, a cseszneki Kisbükk Majorban rendezi meg a PannonHajszát a főszervező Yakuza Fitness, ahol festői és vadregényes bakonyi környezetben folyik majd a küzdelem. Két pálya, két táv közül lehet választani, 7+ és 14+ kilométeres kategóriában nevezhetnek a vállalkozó szellemű versenyzők, akiknek pályánként minimum 15-20 akadállyal kell megküzdeniük.Ezek hasonlítanak az ősi magyar próbákra, a nagyrészt szalmabálákból és fából készült terepakadályok minden bizonnyal idén is alaposan próbára teszik a versenyzők erejét és ügyességét. Tavaly nem volt hiány ötletekben, többek között íjászat, zsákbanfutás, dobócsillag-hajítás volt a feladat – nem beszélve a sok kúszásról-mászásról –, idén pedig újfajta akadályokkal bővülnek a pályák.A PannonHajszára egyéniben és csapatban is lehet nevezni, az online regisztráció május 7-én, vasárnap zárul. A legtöbben a 30-40 éves korosztályból indulnak. Érdekes, hogy évről-évre számos cég, munkahelyi közösség áll rajthoz, ahol a kollégák egyfajta csapatépítésként készülnek a PannonHajszára, s a verseny különleges élménye még jobban összekovácsolja a csapatokat. Bár az indulók kétharmada az erősebb nemből kerül ki, természetesen a hölgyeket is várják, s a kezdők is bátran nevezhetnek, hiszen a rövidebb pálya különösebb felkészülés nélkül, átlagos fizikummal és edzettséggel is teljesíthető.Minden célba érkező versenyző pólót és érmet kap, teljesítménye és az emlékezetes sportesemény emlékére, deez nem minden: a díjazottak értékes tárgynyereményekkel lesznek gazdagabbak.Idén is külön versenyt rendeznek a diákoknak, amelyen - a második, vasárnapi versenynapon – iskolai csapatok indulnak az értékes nyereményekért. A SuliHajszát a csapataival a legtöbb pontot szerző iskola nyeri – tavaly a győri Kazinczy Gimnázium végzett az élen –, a győztes pedig a vándorserleg mellé 500 ezer forint értékű sporteszközt nyer iskolájának.A PannonHajszán, amely a régió egyik legnagyobb sporteseményévé nőtte ki magát az elmúlt években, éhesen, szomjasan senki nem marad, ígérik a szervezők, a gyerekeknek pedig külön játékokkal készülnek a cseszneki Kisbükk Majorban, május 20-21-én.