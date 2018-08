Problémamegoldó társ a mindennapokban!

Pannon-Work a



– cégcsoport, amely 1989 óta gyűjtött tapasztalataival Önt támogatja

– vállalkozás, amely országos jelenlétével rálátást nyújt a tágabb munkaerőpiaci lehetőségekre

– HR-szolgáltató, amely komplex megoldásban gondolkodik Önnel

– szakértői csapat, amelynek tudásából Ön profitál

– tanácsadó, amely megértve az Ön kihívásait, rugalmas, teljes körű támogatást nyújt

– partner, amelyre mindig számíthat a hatékony erőforrás-portfólió összeállításában



Vagyis: Társ a munkában!

Küldetésünk, hogy cégét képzett és értékes emberi munkaerővel egészítsük ki, mely naprakész, innovatív tudással gazdagítja az Ön szervezetét és biztosítja versenyképességét.

Szolgáltatási portfóliónk a munkaerő-kölcsönzéstől a toborzás, közvetítés, fejvadászat tevékenységeken keresztül az eseti, alkalmi munkaerőhiány megoldásáig terjed, de szakértő segítői vagyunk ügyfeleinknek az iskolaszövetkezeti diákmunkák terén is. A Pannon-Work Iskolaszövetkezet által foglalkoztatott, 16. életévüket betöltött nappali tagozatos diákok gyorsan tanulnak, rugalmasak és megbízhatóak, ezért egyaránt alkalmasak az egyszerű fizikai munkákra és a szaktudást igénylő, felelősségteljesebb feladatok elvégzésére is.Legújabb termékünk a Pannon-Work Silver Közérdekű Nyugdíjas Szövetkezet, célja az aktív nyugdíjasok munkaerőpiacra történő reintegrációja, mellyel az országosan jelentkező súlyos munkaerőhiányra igyekszünk újabb megoldást találni. Meggyőződésünk, hogy az időskorúak is képesek és akarnak tanulni, új technológiákat megismerni. E szövetkezeti formában az újra munkába állítás pénzügyi megtakarítást is jelent, hiszen az érintettek nyugdíjas státuszára tekintettel a munkabérhez kapcsolódó járulékokat nem kell megfizetni. A rugalmas foglalkoztatásból is megtakarítás adódik: csak a ténylegesen ledolgozott órák jelentenek költséget, nincs folyamatos foglalkoztatási kötelezettség.Köztudott, hogy a magyarországi szabad munkaerő – különösen egyes szakmában – rendkívül korlátozott, ezért létfontosságú a környező országok munkaerőpiacára kitekinteni.A Pannon-Work Csoportban kidolgozott eljárási rendszerrel, felkészült toborzási csapattal sikeresen kutatjuk fel a környező országok munkaerő-piacáról a megfelelő munkavállaló-jelölteket. 2017-ben több száz dolgozót illesztettünk magyar foglalkoztatók munkaszervezeteibe a szomszédos országok állampolgárai közül. Humánerőforrás-szolgáltatási csomagunk velük igazán teljes.Arra törekszünk a mindennapokban, hogy különféle státuszú dolgozóink érezzék a megbecsülésünket. Ügyfeleink felé pedig a jövőt abban látjuk, hogy emberi erőforrás igényeire olyan komplex megoldást találjunk, javasoljunk, amely adekvált, hatékony, megfelelő ár-érték arányú és szakértő HR-szolgáltatóként vívjuk ki bizalmukat hosszú távon, mert a Pannon-Work - Társ a munkában.