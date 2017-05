Prince-t ünnepelhetjük a VeszprémFesten

a VeszprémFesten ad tribute koncertet, emellett nem kisebb nevek, mint a, az M People énekese és Richard Bona lesznek a zenei fesztivál idei sztárjai. A július 12. és 15. között zajló VeszprémFesten a fellépőkön kívül a szabadtéri helyszín is új: a Püspöki Palota rekonstrukciója miatt a színpad leköltözik a História Kertbe, egy zöldebb, kerti partis környezetbe.A fesztivál nyitónapján, július 12-énlép fel, hogy bemutassák 2016 júniusában megjelent albumukat, a Heritage-et. Az afro-kubai projekttől igazi „crossover" zenére számíthatunk, ahol Bona kameruni-afrikai zenei világa és a fiatal és kiváló kubai zenészek stílusa kapcsolódik össze.

Másnap, július 13-ánad koncertet. Heather az M People együttes tagjaként 11 millió eladott lemezzel, két Brit Awards és a Mercury Music Prize díjjal és olyan világslágerekkel, mint a „Moving On Up", „One Night In Heaven" és a „Search For The Hero", a 90-es évek egyik meghatározó hangjává vált. Első magyarországi fellépésén egy mozgalmas és nagyon dallamos koncertre számíthatunk.Július 14-én egy élő legenda,énekel – a nagy érdeklődésre tekintettel – a Veszprém Arénában. A 76 éves sztár népszerűsége előadóművészként és lemezkészítő művészként öt évtizede töretlen. Egy életműkoncertre számíthatnak a Jones-rajongók, a nagy örökzöldek és poposabb számai is mind elhangzanak majd.

Végül a zárónapon Prince hajdani zenekara, alép fel a „" turné keretében, szintén a Veszprém Arénában. Az NPG több mint két évtizeden át volt a legendás művész, Prince kísérő zenekara, és most az együttes szinte az eredeti felállásban érkezik – a londoni Hyde Park, a holland North Sea Jazz és a lisszaboni Super Bock Super Rock fesztivál után – Veszprémbe, hogy a koncerten az összes nagy slágerüket meghallgathassuk.