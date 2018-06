Prémium gondoskodás a szeretett autóknak

(x)

Ahogy egyre több új anyag és módszer jelent meg a piacon, az elmúlt években az autókozmetika szinte külön szakmává fejlődött, fogásait képzéseken tanulják a szakemberek. Már aki, autókozmetikát és -tisztítást ugyanis sokan vállalnak, de olyan profi szolgáltatásokkal, mint amilyeneket a győri Nagy és Nagy Autókozmetika nyújt, aligha büszkélkedhet bárki a környéken. Jól ismerik őket azok, akik szeretnék minőségi módon megőrizni autójuk szépségét, az igényes átlagsofőröktől a gyűjtőkig, akár teljes külső-belső tisztításról, akár polírozásról, kárpittisztításról, vagy alváz- és motormosásról van szó.A győri Tompa úti autókozmetika folyamatos fejlesztés alatt áll: a jelenlegi két-kétállásos mosó, belső tisztítás-, autókozmetika és egyállásos polírozóhelyiség egy-egy hellyel bővül, nem beszélve az általános felújításról. Kell is a hely, hiszen egyre több az igényes autótulajdonos, aki hajlandó áldozni autója külső karbantartására, állagmegóvására is. Ehhez az autókozmetikában a legmodernebb, víz- és szennyeződéstaszító ápolószerek állnak rendelkezésre, a prémium waxoktól a nanotechnológiás termékeken át egészen a legmodernebb, kerámiabevonatig. Utóbbi nyújtja a legtartósabb védelmet, az ezzel kezelt autó akár több évig megőrizheti jó állapotát.Nemcsak a csúcstechnológiás anyagok, hanem a profi alkalmazásuk is sokat nyom a latban, hiszen nem megfelelő előkészítés, szakszerűtlen felvitel mellett a végeredmény nem lesz tartós, sőt, az autó akár foltossá is válhat. Nem véletlen, hogy a Nagy és Nagy Autókozmetika szakemberei rendszeres képzéseken sajátítják el a szakma minden csínját-bínját, s bizony gyakran előfordul, hogy egy-egy nem megfelelően kozmetikázott autót kell rendbehozniuk…Sokaknak autóvásárlás után rögtön ide vezet az útjuk, hogy felvértezzék a megfelelő védelemmel, s nem nehéz belátni, hogy egy autó többmilliós vételára mellett szinte eltörpül a profi felületkezelés összege. A kezelésnek köszönhetően azonban nemcsak használni lesz öröm, hanem eladni is könnyebb később a kocsit.A ,,prémium" jelző persze nem az autó kategóriájára vonatkozik, hiszen egy kis kocsiból is érdemes kihozni a legtöbbet. A kontrollmosás után többféle árajánlatokból választhat, melyhez otthoni autóápoló csomagok is vásárolhatók. Sőt, a Nagy és Nagy Autókozmetikában csaknem minden szolgáltatáshoz valami plusszal kedveskednek: hol ajándék mosás, hol egy-egy évenkénti frissítő felületkezelés jár hozzá.