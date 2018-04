Pörgős munka jó fizetéssel új tulajt keres!

A nagy érdeklődésre való tekintettel – és az Openhouse-hálózat fejlődésének köszön­hetően – értékesítő kollégák jelentkezését várjuk a helyszíni értékesítési irodánkban és nádor-városi irodáinkban egyaránt.



A jelentkezéssel kapcsolatos további információk:

Németh Adrienn,

06-70/488-9717,

adrienn.nemeth@oh.hu

Talán még soha nem pezsgett ennyire az ingatlanpiac Győrben és környékén, mint napjainkban, s ez az ingatlanirodák forgalmán is meglátszik. Így az Openhouse – az ország egyik legnagyobb hálózatának – irodáiban is, ahova most nemcsak a lakást, hanem az álommunkát keresőknek is érdemes betérniük. Az Openhouse csapata ugyanis – tekintettel a megnövekedett lakásvásárlási kedvre – keresi ambiciózus, rátermett leendő munkatársait pénzügyi-hitelügyintézési és értékesítői területre.Hogy pontosan kiket? Németh Adrienn, az Openhouse győri központjának vezetője szerint mindenkit, aki jó kommunikációs készséggel rendelkezik, tud és szeret önállóan – mégis egy nagy csapat tagjaként – dolgozni, és persze kellően ambiciózus, hogy elsajátítsa a szakma minden csínját-bínját. „Az, hogy milyen területről érkezik, szinte mindegy: az értékesítőink között van pedagógus, mérnök, fodrász, ügyvéd végzettségű kollégám is. Minden új munkatárs számára biztosítjuk a szükséges képzést, sőt, sikeres mentorprogramunk segítségével egy tapasztalt kollégától a gyakorlatban tanulhat meg mindent, amire a munkájához szüksége lehet" – mondja Németh Adrienn.A legnagyobb vonzereje ennek a munkának azonban mégsem ez, hanem a több mint versenyképes fizetés és a kötetlen munkaidő, ami – valljuk be – ritka jó kombináció. A pörgős munkanapok és egy kis ambíció kiemelkedő jövedelmet termel: a vállalkozói jogviszonyban dolgozó Openhouse-értékesítők maguk osztják be az idejüket, s csak rajtuk múlik, mit hoznak ki a kedvező ingatlanpiaci helyzetből…„Aki tud és akar dolgozni, az jól kereshet nálunk, s ehhez nem kell Ausztriába ingáznia mosogatni, mert nem lélekölő robotolással, hanem az eszével, a rátermettségével keresheti meg ezt a pénzt" – mondja a szakember.Ez vonzotta az Openhouse-hoz Polgár-Németh Alexandrát is, aki két kisgyermek édesanyjaként vágott bele az ingatlanértékesítésbe. Egyelőre ugyan még csak fél év tapasztalat áll mögötte, de vallja, megtalálta a helyét – és önmagát – az új szakmájában.„Jó időbeosztással tökéletesen össze tudom egyeztetni a munkát a családdal, és nem tagadom, élvezem is az eladást. Eddig egy rutinos kolléga, vezető mentor felügyelete alatt dolgoztam, de már az első hónapban voltak sikereim. Most kezdem élesben az önálló értékesítést, úgyhogy egy nagyon izgalmas időszak kezdődik az életemben!" – mondja Alexandra. Nem csoda, hogy lubickol az új feladatokban, hiszen sikerorientált személyiségével szinte keresi a kihívásokat. Erre az Openhouse légköre, a belső versenyek és a támogató csapat – na és persze a nem csekély anyagi motiváció – is ráerősít. „Minden adott a sikerhez, amennyit belefektetsz, azzal arányosan vehetsz ki belőle!" – összegzi a fiatal értékesítő a munka előnyeit.Hegedűs Sándor vezető mentor mindezt a több mint 12 éves értékesítői tapasztalatával a háta mögött erősíti meg. Ő szinte a kezdetektől az Openhouse csapat tagja.„Minden ügyfél más, mindenkihez meg kell találni a kulcsot, ez a változatosság a munkám egyik szépsége. Na és persze a piacképes kereset és a kötetlen munkaidő, hiszen a magam ura vagyok" – mondja a vezető mentor, aki egy hónapban 6–10 ügyet is visz. Ő a példa arra, milyen karriert futhat be egy sikeres értékesítő: mentor, vezető mentor, juniormenedzser válhat belőle, sőt – akárcsak Hegedűs Sándor –, akár új, saját irodát is vezethet az Openhouse-nál. A cég keresztértékesítési rendszerének köszönhetően folyamatosan pörögnek a tranzakciók, újabb és újabb lehetőségek nyílnak a sikerhez vezető úton.„Ellentétben a gomba módra szaporodó garázsirodák közül számossal, a nagy múltú Openhouse számára az ügyfélélmény, a korrektség az első – ennek is köszönhetjük a sikereinket és rengeteg visszatérő ügyfelünket, partnerünket. Ezért is fontos, hogy minden munkatársunk felkészült legyen, s ehhez biztosítjuk is a feltételeket. Közös érdek, hogy az új kollégák megtalálják nálunk a számításukat, s már a kezdeti időszakban pénzt keressenek, hiszen csak egy erős, biztos csapattal tudjuk nyújtani az ügyfeleinknek mindazt, ami az Openhouse erőssége" – mondja az irodavezető.Az Openhouse – ez ritkaság a ingatlanpiacon – a lakáseladás és -vásárlás utolsó mozzanatáig végigkíséri a hozzá fordulókat, biztonságot és szakértelmet nyújtva a gyakran bonyolult esetekben, ingyenes, bankfüggetlen hitelügyintézéssel, ügyvédi és energetikusi háttérrel segítve ügyfeleit.