Percek alatt visszaadják az éleslátást

A legmodernebb technika, a legjobb szakemberek és persze a sokéves tapasztalat garantálja, hogy a Dr. Bereczki Árpád lézerközpontjában mindenki a lehető legkevesebb kellemetlenséggel kapja vissza éleslátását. Itt még a magas dioptriaszám – +6 és -14 – is egyetlen lépésben, tökéletesen korrigálható, mindössze néhány perc alatt! Olyannyira, hogy az ambuláns, teljesen fájdalommentes beavatkozást követően a páciensek általában élesebben látnak, mint korábban szemüveggel vagy kontaktlencsével.Az úgynevezett FEMTO-LASIK-módszerrel a gyógyulás rendkívül gyors, a teljes látásélesség a beavatkozás utáni 2-3. napra alakul ki. A lézeres szemműtét a szaruhártya felszíni görbületét változtatja meg, ezzel a fénysugarak kereszteződése a látóhártyán a helyére kerül, megszüntetve a rövid- vagy távollátást.A lézerközpontban népszerűek az úgynevezett olvasószemüveg-kezelések, amelyek a 40–45 éves kor felett általában óhatatlanul bekövetkező látásromlást orvosolják. Ilyenkor a közel- és távollátás is problémát jelenthet, amire eddig az olvasó- vagy multifokális szemüveg volt a megoldás. A Dr. Bereczki Árpád Szemészeti Lézerközpont azonban egy életre megszabadít minden típusú szemüvegtől, sőt segít megelőzni a későbbi szürkehályog kialakulását is.A helyi érzéstelenítésben történő beavatkozás egy életen át stabilan biztosítja a tökéletes látásélességet. Abban, hogy a lézeres szemműtétek népszerűsége rohamosan nő, nagy szerepe van annak, hogy egyre elérhetőbb áron juthatunk hozzá a beavatkozásokhoz. Figyelembe véve a szemüveg vagy a kontaktlencse költségét, már nem is tűnik súlyos befektetésnek a lézeres látáskorrekció egyszeri költsége, amely néhány perc alatt ugrásszerűen javítja a páciens életminőségét.