Palya Bea mezítláb a kertben

Eddig erre nem is gondoltam, de az új, Hazatalálok albumon három dalban is használok virágokat, vagy eredeti, vagy szimbolikus jelentéssel. Bele is teszem a pannonhalmi koncertműsorba ezeket. Egyébként is van egy megújulás a zenekar tagjai - és így a hangzás - tekintetében, mert fontos elem lett a dalokban Lisztes Jenő cimbalomjátéka. Az új dalok élőben történő megszólalását pedig alig győzzük kivárni.Igen, mezítláb. S hogy mit jelent ez? Kapcsolat a földdel, szilárd, biztos alapok, hogy a hangok meg magasabbra szálljanak. Mélyre nyúló gyökerek, magasba tartó ágak. Alattam a föld, fölöttem az ég, bennem a létra...Szívben, fejben, a zsigerekben. Minden dal születéséhez kötődnek testi érzetek, melegség a hasban, nevetés, könnyek, hormonszint változások. Mintha valami nálam nagyobb dolog szolgálatába állnék, egy új, épp életre hívódó dolog csatornája leszek. Pontosan úgy, mint szülésnél. Van még egy párhuzam, hogy a dalok születési folyamatában rengeteg a titok: bár belőlem tör elő, a folyamat egy része mintha előttem is titok lenne. És ez jól is van így. A lelkem olyan mély rétegeibe szállok alá dalnak való anyagért, amely már érinti a közös tudattalant. Igyekszem letisztítani az ott talált kincseket; így a dalok mindenki történetévé válhatnak, a dalban szereplő "én" bárki lehet.A zeneiség, a szépívű dallamok, az élettel teli ritmusok, groove-ok. Aztán kulcsszó a kapcsolódás. Amikor zenélek, ez érdekel legjobban: kapcsolódni a zenészeimmel, akikkel ezt csodát létrehozzuk közösen, kapcsolódni magamhoz a hangok által, kapcsolódni a közönséghez, és kapcsolódni valami nálunk nagyobb, felső dologhoz, hitrendszertől függ, ki hogy hívja. Aztán ott a humor is. Mély témákról énekelni érdemes humorral, a közös nevetés könnyűséget hoz; és talán ha magunkra ismerünk egy-egy dalban, könnyebb elfogadni magunkat, ha ott a nevetés feloldása.A Hazatalálok című lemezen a saját történetemből és másokéból is dolgoztam. Arra jöttem rá, hogy a modern válás szívbemarkoló témája nincs őszintén elmesélve. Ezért nem is lehet pontosan tudni, érteni, érezni azt, ami ilyenkor a családok különböző tagjaiban lezajlik, és egy ismeretlen valamivel nagyon nehéz együttérezni. Ezért a sok félelem és ítélkezés, mert valójában nem tudjuk, mi zajlik ilyenkor egy emberben. Azon igyekszem, hogy a válás esély legyen; de ez a melósabb út. Ehhez meg kell vizsgálni a saját felelősségemet. Bele kell menni a gyásszal járó érzésekbe. Keresztülmenni a nehézségeken. Új erőtartalékokat mozgósítani. Es akkor majd jön az újjászületés. Es ha igy nézem, ez a folyamat egy egyéni meghalás es újjászületés, a másikra való mutogatást ki is lehet venni az egészből. A válás így lehetőséggé lesz arra, hogy újabb szinten hazataláljak, a közepem felé tartsak. Ezzel a szemlélettel, ezzel a melegséggel írtam a dalokat, anyáról, apáról, nőről, férfiről, kicsiről, nagyról. Néhány cím kóstolónak: Édesbús teher, Hazatalálok, Számítógépözvegy, Amúgy egy jó ember, Jóravaló nő, Belső gyermek.A magammal való békekötést első szinten. Elfogadni azt, ami volt, elfogadni a válással járó gyászfolyamat különböző fázisait; elfogadni az újjászületés bukdácsolásait és erőpróbáit. Megvizsgálni a saját felelősségemet egy újabb szinten, megbékélni a hibás múltbeli lépéseimmel, tanulni ebből, a félelmet körülölelve továbblépni ismeretlen csúcsok felé. Az éneklésnek sok szintje van, de az egyik legfontosabb az, hogy a hangomat használni, az mindig valamilyen találkozást jelent önmagammal. Óriási lehetőség és óriási felelősség is, mert nemcsak magamért, hanem egy egész közösségért énekelek.Igen, ez mintha egy másik világ lenne, ez pontos nagyon. Költői, zengő, puha, emelkedett világ, mégis nagyon valóságos, igazi, erős, igaz, őszinte világ. Ég és föld összeér, gyönyörű zene szól, a hangok es szavak simogatnak, gyengédség van, erő is van, és valami olyan közelség és mély kapcsolódás, önmagukkal és másokkal, amelyhez kisbaba korunk elmúlása óta álmodunk. Úgy akarok énekelni, hogy a hallgatóim a hangokból érezzék az ölelés melegségét.