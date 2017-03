Orvosszemmel a Neuro Press Terápiáról

Dr. Szabadka Ödön szülész-nőgyógyász szakorvos

Saját és családom tapasztalatai alapján döntöttem el, hogy leírom a történetünket. Meggyőződésem, hogy a jót a legszélesebb körben hirdetni kell.Az én gyógyulásom a győri Neuro Press-intézetben nem előzmény nélküli.Közeli családtagom – akinél súlyos allergiás tünetek jelentkeztek, bőrkiütésekkel, bélgyulladással, az ezekből fakadó kínzó általános állapottal – gyógyult ember tanácsára kereste fel az intézetet.Mivel nem az ő esetéről, hanem a sajátomról szeretnék írni, legyen elég az, hogy a gondos esetfelmérés, allergénazonosítás (biorezonancia) utáni kezeléseket követően 1 év alatt a jelentős javuláson át a teljes gyógyulásig jutott. A kezelések a Neuro Press-módszer szerint történtek.Orvos hozzátartozóként meg tudtam állapítani, hogy a bőrkiütések eltűnése, a normál székletürítés és az általános energiaszint emelkedése szorosan összekapcsolható volt a terápiával, illetve az életvezetési tanácsok betartásával.

Varga Zsolt Sebastian vezető terapeuta

Esetemben a jobb alsó végtag boka-táji fájdalma, gyulladásos tünetek és az ezekkel járó panaszok jelentkeztek. A fájdalmak rohamszerűen, igen erős, égő jelleggel jelentkeztek. Képalkotó (MRI) vizsgálattal és a klinikai tünetek értékelésével a boka, illetve a lábízület inai között lévő folyadékpárnák (burzák) gyulladását lehetett megállapítani.A fájdalmakat csak az egyre nagyobb adagban szedett fájdalomcsillapítókkal/gyulladáscsökkentőkkel lehetett csökkenteni, ideig-óráig.Családtagom példájával fordultam a Neuro Press-intézethez.Már az esetfelvételnél hasznos életvezetési és táplálkozási tanácsokkal láttak el. Vargha Zsolt profizmusa ámulatba ejtett.A kezelések nyomán a panaszaim az első két hét után ritkultak, egy hónap után teljesen megszűntek. Tünetmentességem azóta is fennáll.Szólnom kell a gyógyítókról is. Szakmai hozzáértésükről az eredményes gyógyítások tanúskodnak. Emellett nagy fokú empátia és – az ebben a világban oly ritka – nyugalom, kedvesség jellemzi valamennyiüket.A fentieket összefoglalva úgy éreztem, hogy mindenképpen a lehetőség szerinti legszélesebb körben terjeszteni, hirdetni kell azt, amit én személyesen megtapasztaltam."

„Terápiánk alapját a szervezet öngyógyító folyamatait támogató egyedi ideginger terápia képezi. Az elmúlt tíz év során módszerünk összetettebbé vált, hatékonyságát növelő kiegészítő eljárásokkal gazdagodott (mint a biorezonancia, sóterápia, nyirokmasszázs, dietetikai szaktanácsadás, egészségnevelő célzatú, személyre szabott, teljes körű életviteli tanácsadás), és a felépülésen túl jelentős életminőség-javító szereppel is bír.Kisgyermekkortól időskorig – legyen szó bármely életkorról –, a prevenciótól a már kialakult betegségek kezelésén keresztül a rehabilitációig határozott célunk, hogy hatékonyan segítsük a hozzánk fordulókat, gyógyulni vágyókat.A kezeléseket állapotfelmérés előzi meg. Az eredmények alapján kialakított kezelési terv mellett meghatározásrakerül – az egyén aktuális állapotára szabot--tan –, milyen életmódbeli változtatásokra, mely mikroelemek pótlására, mely szervezetüket terhelő méreganyagok kivezetésére, illetve egyéb kezelési technikák alkalmazására lehet szükség. Terápiánk nem betegségközpontú, hanem kifejezetten a holisztikus egészségfejlesztés jegyében működik.E folyamat során bizonyos számú, ritmikusan ismétlődő inger szükséges ahhoz, hogy a kívánt változás létrejöjjön, majd rögzüljön. Mivel a kiinduló szervezeti (testi, lelki, szellemi) állapot mindenkinél más (tehát egyedi), az ingerszám is eltérő, amelyre a maradandó gyógyuláshoz, állapotjavuláshoz szükség van.A terápia a szervi funkciók optimalizálásával, a rendelkezésre álló energiatartalékok mozgósításával, a belső homeosztázis megteremtésévelAz ingerek által indukált válasz a központi idegrendszer közvetítésével jön létre.Hisszük, hogy a betegségek komplex kezelésében, valamint a prevencióban nagy szerepe van a nyugati típusú orvoslás és a természetes gyógymódok aktív jelenlétének, indokolt esetben együttműködésüknek is." (x)