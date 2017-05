Országos multifokális szemüvegkampány a Trend Optikákban

Most érdemes kipróbálni a technika legújabb vívmányának köszönhetően a személyre szabott, legszélesebb csatornájú multifokális szemüvegeket, melyek tökéletes látást biztosítanak minden távolságra. A multifokális szemüveg kipróbálása a „100%-os ELÉGEDETTSÉGI GARANCIÁNAK" köszönhetően kockázatmentes! Amennyiben a vásárló egy hónap viselés után elégedetlen – a kampány ideje alatt, a kampányban részt vevő Trend Optika üzletekben vásárolt – multifokális/progresszív/többfókuszú lencséjével, akkor azt 100% elégedettségi garanciával kicserélheti az eredetivel megegyező minőségben és korrekciós értékben, a vásárlást követő 3 hónapon belül.Az évek múlásával – ahogyan minden szövetünk – a szemünk is elveszíti természetes alkalmazkodóképességét, veszít rugalmasságából. Ilyenkor tapasztaljuk, hogy kezünk nem elég hosszú, az apróbb betűk összemosódnak, az olvasnivalót egyre távolabb kell tartani szemünktől, hogy élesen lássunk. Ez a teljesen természetes folyamat, mely előbb-utóbb minden embernél bekövetkezik, a „presbyópia" vagy öregszeműség. Bár az öregedési folyamatokat megváltoztatni nem tudjuk, modern világunkban a technológia vívmányainak köszönhetően az ezzel járó kellemetlenségek már hatékonyan enyhíthetőek. A multifokális szemüveglencsék átveszik a szem – az idő múlása során elvesztett – munkavégző képességét, és viselőjük visszanyerheti a természetes éles látás élményét. A progresszív vagy más néven multifokális lencse mindig a látási távolságnak megfelelő törőértékkel segíti a szemet, a lencse dioptriája a nézési távolsággal összhangban változik. Rendelkezik a hosszabb nézés célját szolgáló távoli és közeli látómezővel, a két dioptria közötti átmenet egy úgynevezett látócsatornában kerül kialakításra, így alkalmas a közbenső távolságra lévő tárgyak nézésére. A folyamatos fejlesztésnek köszönhetően ez a folyosó egyre szélesebb és a széli részek torzítása pedig egyre kisebb. A kiszélesedett látómező nagy könnyebbséget jelent pl. autóvezetés közben, mert nemcsak az utat, hanem a műszerfalat is tisztán láthatjuk vele. Kaphatóak speciális célra ajánlott multifokális szemüvegtípusok is pl. számítógépnél a képernyő előtti munkához. A gyártók gondoltak a fényre érzékeny szemű emberekre is, létezik fényre sötétedő változata is a lencséknek. Fényviszonyoktól függően UV-fényre sötétedik a lencse, így a dioptriás napszemüveget is helyettesíti. A progresszív lencsék viseléséhez hozzá kell szoknunk, meg kell tanulni a használatukhoz szükséges fej- és szemmozgásokat. A legmodernebb lencsék esetében rövid a megszokási idő, mert ezeket a természetes szemmozgás és fejtartás figyelembevételével alakították ki. A progresszív lencse által nyújtott előnyök bőven kárpótolnak bennünket a kezdeti nehézségekért.Jelenlegaz üzlethálózat belvárosi üzleteiben egy most futó akció keretében nagyszerű lehetőség nyílik a probléma ideális megoldására. A Trend Optika üzleteiben modern, korszerű vizsgálóberendezésekkel állapítják meg pácienseinknek a legmegfelelőbb korrekciót.

A kampány ideje alatt a TREND Optika szaküzleteiben térítésmentesen vizsgálják meg szemét, akár a legkorszerűbb 4D-s technológiával is!

Üzletünkben rendelnek:

• Dr. Nagy Éva szemész szakorvos

• Thern Bernadett optometrista kontaktológus

• Szakács Krisztián optometrista kontaktológus

