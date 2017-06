Openhouse - Együtt messzebbre! (x)

A Molnár testvérek, Szabolcs és Kristóf a vállalkozói szemléletet otthonról hozták, hiszen már a szülők is saját cégüket vezették évtizedekig. A győri központtal működő Openhouse-t szó szerint a nulláról kezdték el felépíteni 11 éve, és mára már az ország egyik meghatározó ingatlanértékesítő hálózatává vált, országosan 40 irodával és több száz értékesítővel.A cég tulajdonosai múlt évben belefogtak egy teljes vállalatot érintő szervezetfejlesztésbe. Az Openhouse menedzsmentjét nagyvállalati tapasztalattal rendelkező vezetőkkel erősítették meg. Több olyan tevékenységbe kezdtek, ami a márka országos megismerését célozza, és a cég online láthatóságát erősíti.

Az ingatlanpiac az előrejelzések szerint az elkövetkezendő néhány évben is növekedni fog. Az Openhouse professzionálisan felépített franchise hálózatban működik. A hálózati eredmények is azt mutatják, hogy a franchise rendszerükhöz csatlakozott, sztenderd szerint működő Partnerek hosszú távon sikeres és eredményes vállalkozást tudnak működtetni. Az Openhouse rendszerhez való csatlakozással a vállalkozó szelleműeknek lehetőségük nyílik a hazai ingatlanpiac meghatározó hálózatának tagjává válni.Az Openhouse pénzügyi üzletága idén közel 9 Mrd Forint hitelt közvetít ügyfeleinek. A cégcsoport nagy volumenű ingatlanfejlesztésekbe kezdett. Az új lakások értékesítését a szinergiákat kihasználva az Openhouse irodákon keresztül valósítják meg. A vállalat a globális trendeknek megfelelően az innováció területén is erősít, az ingatlanvásárlók virtuális élményekkel gazdagodva 3D szemüvegen keresztül tekinthetik meg az ingatlanokat. A tulajdonosok tervei között szerepel egy nemzetközi start up vállalkozás beindítása, mely az ingatlanközvetítői szektornak kínál jövőbemutató informatikai megoldásokat.Bár az El Camino után a tulajdonosi kör jól tudja, hogy még közel sem értek célba saját vállalkozásukkal, de munkatársaikkal már a célhoz vezető utat is elkötelezetten teszik meg. A vállalat stratégiai célja a növekedés mellett az, hogy az Openhouse 2020-ra az ügyfélkiszolgálás minősége és az ügyfélélmény alapján az ország vezető ingatlanhálózata legyen. Mindezt csapatban, a partnereikkel és munkatársaikkal – hiszen együtt még messzebbre lehet jutni.