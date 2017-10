Olimpia sétány: már csak 40 lakás maradt

Elismeréssel nyilatkoztak a sportolók az Olimpiai sétány új lakótömbjének lakásairól, azok szolgáltak ugyanis az ifjú olimpikonok és edzőik szállásául a nemzetközi versenysorozat egy hete alatt. A praktikus elrendezésű, kényelmes lakások és a lépcsőházak újrafestése október végéig befejeződik, azaz mostantól az új tulajdonosoké a terep! Az első lakók még idén beköltözhetnek, de azoknak sem kell sokat várniuk, akik most vásárolnak ingatlant az Olimpia sétány társasházában, számos győri beruházással ellentétben ugyanis az új lakások már jövő januárban költözhetők.

A 43–96 négyzetméteres lakások kulcsrakészek, azaz csak a bútorok hiányoznak a praktikus kialakítású otthonokból. A praktikum fontos szempont volt a lakások tervezésekor, ennek köszönhető, hogy még a legkisebb lakásokban is külön fürdőszobát és vécét találunk az amerikai konyhás nappali mellett. Sőt, minden lakáshoz tartozik erkély is, a 7 négyzetméterestől a szinte lakás méretű, 48 négyzetméteresig. A lakásokban klíma-, redőny- és riasztó-előkészítés került kiépítésre, s a tervező arra is figyelmet fordított, hogy a lakásokat nagy méretű nyílászárókkal lássa el, így azok valóban világosak, kellemes hangulatú családi otthonná válhatnak. A lakásokhoz, amelyek nagy, kényelmes liftekkel közelíthetők meg, zárt vagy nyitott udvari kocsibeálló és tároló is vásárolható, s a tömb nagy előnye, hogy az egész telek kerítéssel védett.Az Olimpia sétány lakásainak népszerűsége nem véletlen, hiszen Sziget jelenleg Győr talán legdinamikusabban fejlődő városrésze. A számos infrastrukturális fejlesztés – utak, csomópontok – mellett a közelmúltban új játszótér, KRESZ-park, uszoda, sportpályák épültek, és számos beruházás még csak most várható. Nem utolsósorban pedig gyalog öt perc alatt megközelíthető a belváros, ami a környéket a megyeszékhely egyik legkeresettebb környékévé teszi.Érdemes sietnie annak, aki szeretne a belváros peremére, mégis nyugodt környezetbe költözni, a sétány 201 lakása közül ugyanis 160 már elkelt. A még elérhető lakások – elhelyezkedéssel, alaprajzzal – megtekinthetők a www.olimpiasetany.hu honlapon, s aki úgy dönt, hogy lecsap a lehetőségre, az igény szerint a CSOK- és hitelügyintézésben is segítséget kap új lakása mellé.