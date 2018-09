Oldtimer83: a térség legkülönlegesebb benzinkútja - Traktor a kávézóban

(X)

Egy benzinkútra általában csak beugrik az ember tankolni, esetleg felhörpinteni egy gyors kávét. Nem így a szeptember közepén megnyílt téti Oldtimer83 benzinkúton és kávézóban, ahol ugyanolyan minőséget talál a betérő, mint egy belvárosi kávézóban.Már a helyszín sem mindennapi, hiszen a kutat működtető – többek között fémszerkezeteket és mezőgazdasági gépeket gyártó – Sokoró Kft. tulajdonosi köre, élén Majsa Sándor ügyvezető igazgatóval, igazi oldtimer hangulatot álmodott a téti főút mellé. Erről tanúskodnak a belső térbe állított eredeti veterán járművek, egy békebeli Hoffer traktor és egy 1933-as BMW motor, valamint egy régi benzinkútoszlop, amely egykor éppen Téten működött. A modern épületben, ahol találkozik a múlt és a jelen, mintha nem is benzinkúton lennénk. Kényelmes, dizájnos berendezés – amit a falakon régi téti fényképek nyomata tesz eredeteivé –, ínyenc falatok, na és kiemelkedő minőségű kávé hívogat.Utóbbi úgynevezett speciality, azaz gondosan válogatott 100% arabica különlegesség, melyből világosabb és sötétebb pörkölésűt is kínál az Oldtimer83, hogy mindenki megtalálja az ízlésének leginkább megfelelőt, akár eszpresszónak, akár capuccinónak vagy latténak kéri a kedves vendég. A kút kávézójában készült szendvicseket – köztük a híres pulled pork szendvicset – CreativeChef Eszter álmodta meg, de helyben sütött pékáru, sütemények, illetve torták és gofri is szélesíti a kínálatot.Az Oldtimer83 shopban természetesen mindent megkapnak, amire egy pihenő alkalmával szükségük van, az üdítőktől, energiaitaloktól és snackektől az autós kellékekig. Azt, hogy a hely nem egyszerűen benzinkút, hanem már rövid idő alatt kedvelt „beülős" hellyé is vált, az is mutatja, hogy az igényekre válaszolva már egy kerékpártárolót is el kellett helyezni az épület mellett...Na de lássuk, milyen szolgáltatások járnak az autóknak! Elsősorban minőségi osztrák üzemanyag: gázolajból, 95-ös benzinből normál és prémium változat is kapható, valamint AdBlue adalékot is tankolhatunk. A benzinkút megnyitó ünnepségén Mallinerits Péter, az OMV Hungária nagykereskedelmi üzletágának vezetője Majsa Sándorral együtt vágta át a szalagot.A kút mellett kétállásos kézi autómosó is rendelkezésre áll, amely a német EHRLE technológiával, eredeti EHRLE tisztítószerekkel gondoskodik az autók tisztaságáról.