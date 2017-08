Nyújtsd a karod és segíts másokon! Mi is vigyázunk majd Rád!

(X)

Hasonlóan, mint a véradásnál, egy vénát szúrunk. Ezen keresztül szakaszosan vért veszünk le, mely egy zárt rendszeren át egy speciális gépbe kerül, ami azt lecentrifugálja és a plazmát egy műanyag palackbanösszegyűjti. Ezután a gép a vörösvértesteket visszajuttatja a plazmaadó véráramába. Egy plazmaferezis során maximálisan 750 ml plazma levételére kerülhet sor. Ez az orvosi vizsgálattal együtt kb. egy órát vesz igénybe.Mivel szintetikus úton nem lehet előállítani ezeket a gyógyszereket, ezért van szükségünk Rád. A gyógyszerek vérzékenységben, immunvédekezési zavarban szenvedőkhöz az égési sérültekhez, ill. a szerv- és csontvelő-átültetésen átesett betegekhez jut el. Így Te is hozzájárulhatsz a magyar betegek gyógyításához. Kiemelt figyelmet fordítunk donoraink rendszeres egészségügyi szűrésére. A plazmaadás orvosi felügyelet alatt történik. Egy évben maximum 45-ször, de akár 3 naponta lehet jönni plazmát adni. Plazmaadásonként 3500 Ft-os költségtérítést biztosítunk, ami minden 4. alkalommal 4000 Ft-ra, a 45. adásnál pedig 5000 Ft-ra módosul. Így évente akár 164.500 Ft-ot is kaphatsz. Ezen felül rendszeresen finomságokkal is várjuk donorainkat.Próbáld ki Te is a segítségnek ezt a formáját!Weboldalunkon minden fontos információról tájékozódhatsz: www.gyorplazma.hu