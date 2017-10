Nyílt nap az oldtimereket restauráló Vehicle-Expertsnél - Akiknél újjászületnek a Porschék

- A Vehicle-Experts Restaurationen Kft. 2011-ben alakult német-magyar együttműködéssel. Az első években minden típus restaurálását elvállaltuk, azonban a megnövekedett igény miatt döntöttünk a specializáció, illetve a Porsche modellek mellett.- Egy oldtimer teljes restaurálása nagyságrendileg az egy évet és az 1000 munkaórát is meghaladja, így a versenyképesebb magyarországi munkadíjak által kifizetődőbb a külföldi ügyfeleknek az autók felújítása Magyarországon. Továbbá a magyar szakemberi színvonal és szakképzettség eléri, illetve - bizonyos szakterületeken - meghaladja a németországi vagy ausztriai színvonalat.- Ellentétben egy autójavító szakműhellyel vagy márkakereskedéssel, ahol - javítói tevékenység történik - mi az autókat újjáépítjük. A nálunk elvégzett restaurálás során gyakorlatilag mi az utolsó csavarig mindent szétszerelünk, majd a megfelelő felújítási munkát követően teljesen összeszereljük. Ezek a felújítási munkafolyamatok az alábbiak: homokszórás/szemcseszórás, különböző bevonatolási technológiák (krómozás, galvanizálás, porfestés, fényezés), karosszériamunkák, kárpitosmunkák, vagy például a műszerfalban található órák teljes felújítása.

Vehicle-Experts Restaurationen Kft.

9200 Mosonmagyaróvár, Barátság utca 35.

www.vehicle-experts.com

(X)

- 1956-os Porsche 356-os modelleket, illetve nagyon kevés darabszámban gyártott Porsche 911-eseket is javítottunk már. De van nálunk olyan Porsche 356-os is, amelyből egy található világon.- Október 14-én 10 órától nyitjuk meg kapuinkat, és előreláthatólag a kora délutáni órákban zárjuk. Gyakorlatilag várunk mindenkit, akinek van egy kis benzin a vérében. Szeretnénk a mosonmagyaróvári és külföldi publikummal, illetve a jövőbeni munkatársakkal is megismertetni részletesebben a munkánkat. Továbbá az ügyfeleink egy része is megjelenik majd a saját, általunk restaurált autójával nosztalgiázni. A nyílt napot megelőzően lesz egy ingyenes rendezvényünk a Szlovákiaringen október 13-án, ahová szintén mindenkit szeretettel várunk.