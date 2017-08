Nyerjen páros belépőjegyet a Familyparkba!

Ausztria legnagyobb szabadidőparkja ülönösen a nyári időszakban a családok kedvelt utazási célpontja. Forró nyári napokon igazi felfrissülést nyújtanak a vízi látványosságok, mint a Kroko-vízisikló vagy a repülő halak (Fliegende Fische). A kisgyermekes családok igazán otthonosan érezhetik magukat az árnyas tölgyerdőben, ahol felkereshetik az állatsimogatót, vagy új játékokat is kipróbálhatnak.

El​indult az erdei gyorsvonat (Waldexpress) és a kakasvadászat (Gockeljagd)

„Beszállás!" – hangzik fel a nosztalgiagőzös által vontatott(Waldexpress) megállójában, amelyen utazvaegyaránt gyönyörködhetnek a változatos tájban. Útközben elhaladnak a vadőr háza, egy hódvár és kisebb-nagyobb erdei állatok mellett. Fantasztikus családi utazás erdőn-mezőn át.során a gyerekek és a felnőttek egy kalandos szö ésben vehetnek részt a motorkerékpáron ülő hóbortos nagyi elől. A megriadt, szárnyas jószágon vágtatunk el a trágyadomb mellett, majd a traktorbeálló ént használt pajtán és egy falusi ház nappaliján keresztül, a parasztudvar majdnem minden szögletét érintve.

A nyár újdonságai

Hosszú nyári esté

Hároméves korig a belépés ingyenes!

Először 2016-ban nyílt arra lehetőség öt szombaton át, hogy a parkot esténként is felfedezhessü . A pozitív visszajelzésekre alapozva a park látogatói az id​ei nyáron is, szombatonként ét órával tovább (este 8 óráig) élvezhetik a park nyújtotta szórakozási lehetőségeket –Igazán ülönleges élményt ígér az új mászórészleg, ais.2016 óta a kecské a 8 méter magas, sziklás lejtőn kedvü szerint ide-oda ugrándozhatnak. A létesítmény özepén most a látogató számára egy kalandos akadálypálya is létesült. Mintegy 140 méternyi út szövi át a kecské birodalmát, függőhidakkal és egymásba fonódó ösvényekkel tarkítva. Természetesen a kecskéket simogatni és etetni is lehet.Pénztárzárás: 18 órakorNapi jegy ára: 23 €Kedvezményes belépő 16 órától: 17 €Csak a születésnapon érvényes, igazolvány felmutatása szükséges.Látogató 60 éves kortól ***(csak előzetes online bejelentkezés alapján/3 nappal előbb)

Érdekességek a Familyparkról

A St. Margarethen-i M. Müller Ges.m.b.H által üzemeltetett Familypark Ausztria legnagyobb szabadidőparkja. A több mint 145.000 m²-en fekvő park látványosságai négy ülönböző témavilágba sorolható : élményvár, falusi porta, meseerdő és kalandsziget. Ezenfelül a szabadidőparkban több mint ülönféle vendéglátóipari egység található. Szezonban több mint 200 munkatárs dolgozik a játékoknál, a vendéglátás, kertészet, műszaki feladatok és igazgatás területén. 2016-ban áprilistól november elejéig a látogatószám elérte a 633 ezer főt, valamint ez idő alatt 20 ezer éves bérletet állítottak ki. További információ: