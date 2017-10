NRG Services: Komplex megoldások vállalkozásoknak, önkormányzatoknak, családoknak - Zöldenergiában az élen

A képen balról jobbra: Vadócz András, Szabó István, Szalay Zsolt, Nádasdi Péter (hiányzik: Bognár Szilárd és Bottyán László)

Míg tíz évvel ezelőtt még különlegességnek számítottak az épületek tetején látható napelemek – az pedig egyenesen kuriózumszámba ment, ha valaki hőszivattyúval kombinált rendszerrel oldotta meg háza energiaellátását –, mára egyre többen látják be, milyen előnyökkel jár a természetes erőforrások kiaknázása.Válogathatunk a hasonló szolgáltatásokat nyújtó cégek között – nem mindegy azonban, hogy a kiválasztott vállalkozás milyen háttérrel és tapasztalattal, milyen megoldásokat kínál.Bármelyik kritériumot nézzük, az NRG Services Kft. élen jár az energetikai megoldások terén, méghozzá a kezdetektől: hat éve lépett a piacra, s azóta számos területen lett ismert innovatív szolgáltatásairól.– Nem túlzás azt állítani, hogy amilyen módszerrel csak lehet környezetbarát módon energiát előállítani, azt mi megtettük, legyen szó nap- vagy szélenergiáról, vagy éppen a maradék hulladék hő hasznosításáról. Az elsők között építettünk például a régióban biogáz- és vízi erőművet – mondja az NRG Services vezetője, Szabó István, akinek villamosmérnökként váltak szenvedélyévé az innovatív technológiák. Vallja: a trendeket nem követni kell, hanem diktálni, ezért a zöldenergia-felhasználásban jóval előttünk járó Nyugat-Európában vagy a tengerentúlon megjelenő technológiákat úttörőként adaptálja és hozza el ügyfeleinek.A legkorszerűbb megoldások bevezetése mellett az NRG Services erőssége a komplex, négy pilléren alapuló szolgáltatás. Ebben az engedélyezés, a tervezés és a kivitelezés mellett az üzemeltetés is fontos elem, azaz a cég az energetikai rendszerek beüzemeltetését követően sem hagyja magára ügyfeleit.

Ez napi 24 órás szakmai, technikai hátteret jelent, biztonságot nyújtva az év minden napján. Mindezt speciálisan képzett, hatósági engedélyekkel rendelkező szakemberekkel és saját, megbízható kivitelezőgárdával. Ez a minőségi csapat adja az NRG Servicesnek nemcsak az „eszét", hanem a szívét-lelkét is, garantálva, hogy a cég mind technológiában, mind kiszolgálásban a versenytársai előtt járjon.A megújuló energetika mellett a vállalat a hagyományos technológiákban is otthon van, a többi között ipari csarnokok, szabadvezetékes hálózatok, valamint villamos alállomások komplett tervezési munkáiban, az engedélyeztetéstől a kivitelezésig. Az NRG Services szakértelmét dicséri a többi között a nyári EYOF, azaz az Európai Ifjúsági Olimpiai Fesztivál és az Audi legújabb logisztikai csarnokának teljes villamos tervezése.A zöldenergia és az NRG Services szolgáltatásai iránti egyre növekvő kereslet indokolja a cég következő nagy fejlesztését: hamarosan kezdődik annak a saját gyártócsarnoknak és irodaháznak az építése, amely még hatékonyabban szolgálja majd ki a megnövekedett igényeket. Ez együtt jár a dolgozói létszám növelésével is; már most keresik a munkájukra igényes mérnököket és szakmunkásokat, a villanyszerelőktől a lakatosokig, akik a legmodernebb technikával, egy jó csapat tagjaként dolgozhatnak a jövőben.

A természetes erőforrások kihasználásának legismertebb és leggyakoribb módja a napenergia-hasznosítás – mind gyakoribb látvány a háztetőkön, ipari épületeken, közintézményeken elhelyezett napkollektor vagy napelem. Az NRG Services ebben is élen jár: referenciái között olyan beruházások szerepelnek, mint a győri ipari parkban felépített, 2 x 470 kW-os napelempark, amelynek különlegessége, hogy ez az ország legnagyobb, lapos tetőre telepített rendszere.– Büszkék vagyunk a győri kórházban végzett fejlesztésre is, ahova a napokban 1.100 darab, 270 kW-os napelemet telepítettünk. Nemsokára átadjuk a Vépen és Csepregen szakági kivitelezőként épített 3,8 és 5,5 MW teljesítményű napelemparkokat, Kimlén pedig négy saját tulajdonú parkot építünk – sorolja a cégvezető.Tény, hogy a zöldenergia-felhasználás terjedéséhez nagyban hozzájárultak az energetikai fejlesztésekhez nyújtott állami és EU-támogatások. Ennek köszönhetően egyre több önkormányzat és vállalkozás él a lehetőséggel, és váltja ki energiafogyasztása egy részét természetes energiaforrásokkal. Itt nem feltétlenül kell nagyvárosokra és nagyvállalatokra gondolni, sőt, egy néhány száz lelkes település vagy egy kisvállalkozás/családi üzem is jelentős megtakarítást érhet el, legyen szó meglévő épület korszerűsítéséről vagy új telephely építéséről.Egy biztos: egyre jobban megéri napelemet telepíteni, mert az éghajlatváltozás már érezhető és mérhető az NRG Services által évekkel ezelőtt telepített napelemein. Míg ugyanis a napelemek teljesítményének kismértékben, de csökkennie kellett volna – a gyártói garancia szerint húsz év alatt az eredeti érték 80%-ára –, a több napsütésnek köszönhetően éppen ellenkező a tendencia, s a napelemek egyre több hasznot hoznak...Akár cégről, akár közületről vagy családi házról van szó, a legfontosabb, hogy a kiépített zöldenergia-rendszer személyre szabott legyen, hiszen ahány megrendelő, annyi igény és körülmény alakítja a szükséges technikai paramétereket. Figyelembe kell venni az energiafogyasztás mértékét és módját éppúgy, mint a rendelkezésre álló műszaki feltételeket – gyakran egy kombinált rendszer adja a leghatékonyabb megoldást. „Egyenmegoldás" tehát nincs, de biztos, hogy az NRG Services szakemberei a legtöbbet hozzák ki a lehetőségekből.