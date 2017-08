Nemzeti Cirkusz a megyében (x)

A Kisalföld-előfizetők kedvezményesen válthatnak belépőjegyet a premier előadásokra.

Jegyértékesítéssel kapcsolatos további részletekért figyelje a Kisalföldet!



2017 őszén a Nemzeti Cirkusz ismét ellátogat megyénkbe, és elhozza nekünk a klasszikus állatok és artistaszámok mellett a motoros extrém produkciójukat, ahol velük izgulhat a publikum.Az új műsor leglátványosabb előadása a Sky Fighters - Fmx motorosok extrém cirkuszi világszáma, amelyben a motorosok több mint 20 méter magasságban ugratnak a porond felett. A lélegzetelállító és extrém veszélyes mutatványt a hazai közönség még soha, sehol nem láthatta. Eddig.Nem maradhat ki a Richter család méltán híres világszínvonalú lovas előadása sem, ami a Richter csoport igazi Hungarikumként emlegetett és az egyetlen magyar Arany Pierrot díjjal kitüntetett művészek lovas akrobata produkciója.Ezen kívül a Richter csoport új produkcióját is megtekinthetjük, ami a Repülő emberek az orosz hintáról fantázianevet kapta.

A társulat elhozza a közönségnek a világ legjobb kutya revüjét, a Pas de deux-t, avagy balett a lóháton című produkcióját, amit nem más, mint Richter József jr. és Merrylu fog előadni. Ezt a produkciót egyébként felkérték a 2018-as Monte Carlo-i Cirkuszfesztiválra is.A Monte Carlo-i Cirkuszfesztivál Ezüst Díjas állatidomára kutyás és lovas számával kápráztatja majd el a közönséget.Ha cirkusz, akkor természetesen nem lehet kihagyni a bohócokat sem, akik idén új produkcióval készültek. A The Michels bohóc csoport Vizes tréfa című előadása, egyenesen Spanyolországból érkezett. Porondra lép a Kenia Boys formáció is, ami 8 afrikai akrobatából áll. Korábbi Afrika Afrika című műsorukkal már meghódították a hazai közönséget, de idén ők is valami újdonsággal készülnek számunkra.Az állatok kedvelőinek igazi örömhír, hogy a sok színes produkción kívül láthatjuk még a világ legnagyobb egzotikus állat produkcióját, ahol Richter József jr. 2 elefánton áll, és a lába alatt bújnak majd át a tevék, zebrák, lámák, elefántok és még a zsiráfok is. Ebben a mutatványban 32 idomított állatot láthatunk majd a porondon.René Casselly jr. is egy teljesen új produkcióval kápráztat el minket, 5 afrikai elefánttal a porondon.A műsort végig kíséri a társulat nyolctagú zenekara és az afrikai énekesnő, Lady Masallah.A Magyar Nemzeti Cirkusz társulata Győrben szeptember 13. és 24. között: hétköznaponként egy előadással várják az érdeklődőket 18 órától, szombaton 15 és 18 órától, míg vasárnaponként 11 és 15 órától.Ezt követően szeptember 27. és október 1. között Mosonmagyaróváron az Itatónál állomásoznak, majd onnan vonul át a díszes sereg Sopronba, ahol pedig október 4. és 8. között várják a nézőket a Tesco melletti területen.Érdemes ellátogatni az előadásokra, mert az idei turnéval is kiemelkedő világszámokra épülő előadással várja a lelkes és igényes szórakozásra vágyó közönséget a Magyar Nemzeti Cirkusz.