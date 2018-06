Nemak: A tűzvédelem közös ügy

(x)

Tavaly – szinte napra pontosan ilyenkor – arról tudósítottunk, hogy a Nemak két ergométeres evezőpadot adott át a győri hivatásos tűzoltóknak, ezzel az adománnyal segítve nemcsak a kondíciójuk javítását, hanem a szakmai versenyekre történő felkészülésüket is. Az alumínium járműalkatrészek gyártásával foglalkozó nagyvállalat nem először támogatta a tűzoltóságot: két éve a többi között egy vonulásokon is bevethető laptoppal járult hozzá a tűzoltók még eredményesebb munkájához. Idén pedig újabb örömteli átadásnak lehettünk tanúi: a Nemak jóvoltából egy futópaddal, valamint por-, víz- és ütésálló mobiltelefonokkal lett gazdagabb a tűzoltóság, utóbbiakat a bevetéseken használják majd a tűzoltóautókon.A nagy értékű adomány csak egy része a Nemak Győr Kft. és a Győri Katasztrófavédelmi Kirendeltség szoros kapcsolatának, amely négy éve, egy éles bevetésen kezdődött. Akkor, a Nemak üzemében keletkezett kisebb tűzesetnél merült fel, hogy a tűzoltóság is hasznát venné egy olyan korszerű hőkamerának, amelyet a vállalat használ. A félmillió forintot érő készüléket a Nemak a győri tűzoltóságnak ajándékozta, hamarosan pedig megállapodás született: a vállalat évente másfél millió forinttal támogatja a Győri Katasztrófavédelmi Kirendeltség munkáját.Az évek során a Nemak és a győri tűzoltók munkája számos szálon összekapcsolódott, s az egyszeri támogatás kölcsönösen előnyös együttműködéssé nőtte ki magát. A Nemak például gyakorlóterepet biztosít a győri tűzoltók számára, rendszeresen rendelkezésükre bocsátva a gyár területét, hogy a tűzoltók gyakorlatot szerezzenek ezen a speciális mentési helyszínen. A tűzoltók pedig szakmai segítséget nyújtanak: ők képezik ki a Nemak saját önkéntes tűzoltóit, akik lehetőséget kapnak arra is, hogy a tűzoltóság gyakorlóterén szerezzenek rutint a speciális eszközök összeszerelésében, használatában.A Nemak nemcsak fontos eszközökkel segít, hanem hozzájárul a helyi tűzoltósport-versenycsapat felkészüléséhez is. Ez illeszkedik a vállalat közismert „sportos" támogatási filozófiájához, amelybe a tömegsport szponzorálása éppúgy beletartozik, mint saját dolgozóik buzdítása az egészséges, sportos életmódra.A tűzoltók sportversenye nemcsak messziről ismerős a Nemak számára, hiszen amellett hogy a vállalat évek óta rendszeres támogatója az önkéntes tűzoltócsapatok helyi versenyének, idén már saját vállalati tűzoltócsapatokkal is részt vett a megmérettetésen. Akárcsak az önkénteseknél a hivatásosok versenyén is a szakmai felkészültséget és állóképességet egyaránt követelő versenyszámok éles helyzeteket szimulálnak; horoglétramászás éppúgy szerepel köztük, mint a szakmailag legnehezebb feladatnak számító kismotorfecskendő-szerelés. Azt nem tudni, pontosan mekkora szerepe van a sikerben a Nemak által adományozott sporteszközöknek, de tény, hogy a kétévente megrendezett országos versenyen a győriek hagyományosan jól szerepelnek, az utóbbi két alkalommal például a dobogó legfelső fokára állhatott fel a tízfős csapat.– A fizikai állóképesség és a gyorsaság ilyenkor nem minden, összehangolt csapatmunkára, komoly együttműködésre is szükség van – akár a való életben, a mentések során. A felkészülés és a versenyek során rögzülő összhang a kritikus pillanatokban, éles veszélyhelyzetekben visszajön, azaz ez sokkal több, mint egyszerű sport – mondja Sári Ákos, a Győri Katasztrófavédelmi Kirendeltség vezetője. – Nem elhanyagolható szempont az sem, hogy a szakmai versenyek pluszmotivációt jelentenek a tűzoltók számára, példaképeket teremtenek, erősítik a mindennapi munka során elengedhetetlen csapatszellemet. Nem véletlen, hogy az eredményes sportolók általában a legjobb tűzoltók közé is tartoznak...A Nemak támogatásából a hivatásos tűzoltók felkészülése mellett minden évben jut a legkisebbeknek, a hagyományos tűzoltótábor kis résztvevőinek is. A katasztrófavédelem győr-sáráspusztai kiképzőbázisán megrendezett népszerű, játékos tábor – na meg az egyenruhás szervezet – mágnesként vonzza a gyerekeket, és nem csupán a fiúkat. Még a katonás körletrendet is örömmel tartják be a sátorlakók, akik szinte észrevétlenül tanulják meg a tűzvédelem alapjait.A Nemak és a katasztrófavédelem együttműködése jó példája annak, hogyan találkozhat a legeredményesebben a segítő szándék egy mindannyiunk biztonságát óvó szervezet munkájával.– Az alumíniumgyártás kiemelten tűzveszélyes iparág, nálunk a tűzbiztonság, a munkavédelem nemcsak elmélet, hanem a mindennapjaink szerves része. A Nemak ebben élen jár, hiszen számos területen túl is teljesíti a szigorú jogszabályi kötelezettségeket. Több technikai és tűzbiztonsági fejlesztést hajtottunk végre, és bár az önkéntes tűzoltócsapat felállítása sem kötelező, fontosnak tartjuk, hogy felkészült kollégáink azonnal be tudjanak avatkozni baj esetén. Szeretnénk azt a pozitív üzenetet sugározni, hogy nem elég akkor gondolni és költeni a biztonságra, ha már megtörtént a baj vagy a hatóságok köteleznek rá, hanem a megelőzéssel tehetünk a legtöbbet a biztonságunkért – mondja Szilasi Péter Tamás, a Nemak társadalmi kapcsolatok osztályának vezetője.