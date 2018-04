(X)

Az Automotive Foci Kupa kiemelkedő sportesemény a járműiparban dolgozók számára, a versenyen ott van mindenki, aki számít az iparágban, a Mercedes-től a Bosch-on és az Opelen át a National Instruments-ig. A sport mellett a jótékonyság is szerepet kapott ezen a napon, hiszen minden évben nemes célra – idén a Tűzoltó utcai gyerekklinika javára – ajánlanak fel egy összeget a szervezők. Nem hiányozhatott a mezőnyből a járműipari fém- alkatrész-gyártással foglalkozó Nemak sem, amelynek versenyzői 56 csapat között bizonyítottak.A Nemak Győr Kft. elkötelezett támogatója a sportnak, s az elmúlt években a győri sportélet jelentős támogatójává vált, elsősorban a futsalra és a jégkorongra koncentrálva. Nem túlzás azt állítani, hogy minden korosztályban – az oviolimpiától a középiskolás futsalsportig – kiveszi a részét a szponzorációból.­ A vállalat támogatásával épül a többi között a Nemak Jégcsarnok a Kiskút ligetben, a Dunakapu téri korcsolya­pálya felállítását is a cég támogatta, a Nemak Kupa pedig tavaly már több mint 500 általános iskolás diákot mozgatott meg.Természetes, hogy a cég a saját dolgozói között is népszerűsíti az egészséges életmódot, nem utolsósorban pedig a sport összekovácsoló hatását. Utóbbit mi sem bizonyítja jobban, mint hogy a cég sárkányhajósai hat éve együtt sportolnak – tavaly először már női csapatot is sikerült kiállítania a vállalatnak –, a győztes focicsapat tagjai pedig már közel húsz éve együtt rúgják a bőrt. Őket a Nemak terembérléssel és a teljes felszerelés biztosításával is támogatja. Mint a közelmúlt eredménye is mutatja, eredményesen! Annak ellenére, hogy ketten is lesérültek a tornán, a dobogó legfelső fokára állhatott fel a Nemak csapata.Nem kis bravúr ez, tudtuk meg Markó Géza csapatkapitánytól, hiszen egy nap alatt tíz mérkőzésen kellett helyt állniuk, s ez idő alatt mindössze egy gólt kapott a csapat. Három focista mindegyik mérkőzésen részt vett, s már az elődöntőkben emberhiánnyal játszott a Nemak a fővárosi Ikarusz Sporttelepen. „Az ellenfelek kemények voltak, akadtak olyan csapatok, ahol félprofi játékosok léptek pályára, ellenük különösen nagy élmény volt nyerni" – mondta Rácz Balázs, a győztes gól szerzője, aki a döntőben két perccel a lefújás előtt talált az ellenfél kapujába.