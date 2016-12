Ne dúlják fel a soproni otthonokat se!

Bevetésre várva: A Lővér Patent udvara az elfogó szolgálat autóival.

, az LH Patent ügyvezetőjével és, a Lővér Patent ügyvezetőjével beszélgettünk arról, mit jelent a családok biztonsága egy város, egy régió számára. A beszélgetésnek aktualitást adott, hogy Sopronban 2017-től a Patent mint a régió legnagyobb vagyonvédelmi vállalkozása még több területen, még intenzívebb jelenléttel kínálja majd szolgáltatásait azoknak, akik a biztonság minőségére vágynak.FCS: A vagyonvédelem, különös tekintettel a riasztókkal védett lakásokra, házakra, cégekre, bizalmi kérdés. Amikor egy-egy vagyonvédelmi kockázatelemzést elvégzünk, és utána ajánlatot teszünk arra, mit lehetne tenni a biztonságosabb otthonért, vállalkozásért, a legjobbra törekszünk. A minőségre. Ez nyilván pénzbe is kerül, de soha nem a szolgáltatás a drága! Hanem az, ha nincs, ha csak beígérik a biztonságot.ML: Pontosan. A papír mindent elbír. A mi szlogenünk elhivatottságot és huszonhat éves szakmai múltat takar. Nem ígérgetünk, mi tesszük, amire szerződünk. Ezt a minőségi munkát a piac is egyre jobban értékeli. Ezt érezzük Sopronban is. A városban vagy a környékén élőknek szükségük van a Patent által nyújtott minőségi szolgáltatásokra.ML: Távfelügyelet. Riasztórendszerek telepítése, felügyelete. Szükség esetén élőerős védelem. Diszpécserközpontunk a legnagyobb a régióban. Elfogó szolgálatunk a legképzettebb. Állandóan fejlesztünk, állandó képzéseken vesznek részt embereink, és mi is igyekszünk tartani a lépést a gyorsan fejlődő vagyonvédelmi technikai eszközök beszerzésében, alkalmazásában.FCS: Amikor megszólal az utcán egy autó szirénája, nézzék meg, ki és milyen gyorsan avatkozik közbe. A legtöbb esetben senki. Ha nincs kivonuló, járőrszolgálat, akkor alapvetően csak beriaszt a rendszer, a betörők nyugodtan garázdálkodhatnak, nem megy oda kutya se. A Patent azonnal reagál, beavatkozik.FCS: Népszerű, nyilván valamilyen szinten hasznos, de mi azt mondjuk, egy ilyen rendszerbe azok fektessenek, akik szeretik végignézni, hogyan szedik szét a lakásukat. Mert mást nem tudnak jogszerűen csinálni. Mi azonban kivonulunk, beavatkozunk, intézkedünk.ML: A Patent Csoport csak 2016-ban kimutathatóan több százmilliónyi kárt akadályozott meg a modern diszpécserközpontja, a mindig megújuló technikai berendezései és a kiképzett, fegyveres elfogó szolgálatának köszönhetően. Mi nem a tétlenül ücsörgő vagyonvédelmi cég vagyunk.ML: Sopron csodálatos város. Sok ember, sok fajta ember, sok igény arra, hogy a család, a vállalkozás biztonságban legyen. Öt éve jelent meg a Patent Sopronban. Az elmúlt években talán már bizonyítottunk, hogy ránk lehet számítani. Együttműködőek voltunk, és leszünk a már működő cégekkel, mert közös érdekünk még biztonságosabbá tenni a várost és környékét. Érezzük, hogy van igény erre. Ausztriában például a lakások több mint ötven százaléka rendelkezik riasztórendszerrel, amit távfelügyeleti szolgáltatóhoz kötnek be. A soproni, de még a győri, mosonmagyaróvári arányszámok is elmaradnak ettől.ML: Akiknek eddig is. Családoknak. Ám otthon vagyunk a cégek, kisebb, nagyobb üzletek, üzemek, gyárak vagyonvédelmében is.FCS: Úgy véljük, sokan dolgoznak napközben Ausztriában, vagy utaznak a munkájuk miatt a várostól messzebbre. Számukra kulcskérdés lehet, hogy biztonságban, őrzött biztonságban tudják házukat, lakásukat!ML: Nem az. Nagyon sok féle konstrukciónk van annak segítése érdekében, hogy még az is élhessen a Patent Távfelügyelet adta lehetőséggel, akinek nulla forint az erre indításként fordítható pénze. Sopronban ezért bárki bizalommal fordulhat hozzánk. A havi díjra pedig két mozijegy árát csak érdemes elkölteni. Főleg ha ezen múlik, hogy ne dúlják fel otthonunkat, amíg mi távol vagyunk. (X)