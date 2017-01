Nagy Laci a válogatott kézilabdázó miért döntött a Neuropress mellett? (x)

„A feleségem gyermekkora óta ekcémás panaszokkal küzdött, a tenyerén/könyökén lévő bőrtünetekre már minden létező szert kipróbált, de sajnos, azok csak átmeneti megoldást jelentettek. Előfordult, hogy már szinte fogni sem tudott a kezeivel, annyira érzékeny volt a berepedezett bőr. Folyamatosan kerestük a megoldást, a gyógyulás lehetőségét, így jutottunk el a Neuro Press terápiához. A kezelések „hála Istennek" sikeresnek bizonyultak. Számomra nagyon fontos a családom egészsége. A pozitív eredmény láttán döntöttem el, hogy én is kipróbálom ezt a terápiát. A sportolók körében is nagyon hatékony lehet, mivel az edzésekre, mérkőzésekre való fizikai felkészültséget, valamint az utánuk következő regenerációt, a sejtek regenerálódását tudja elősegíteni. Számomra nagyon szimpatikus volt, és tényleg csak pozitív tapasztalatokat szereztem az elmúlt időkben."

Nagy László

Nagy Erika kezelés előtt és után

Laklóth Anna

„A lábamba kisugárzó fájdalom jelentkezett nálam tavaly szeptember környékén, ami nagyon megnehezítette a munkámat. Én kosárlabdázó vagyok, és nagyon közel kerültem ahhoz, hogy abba kell hagynom ezt a sportot. A terápia viszont segített, így ezúton szeretnék köszönetet mondani Vargha Zsoltnak, aki tulajdonképpen a karrieremet és ezáltal az életemet is megmentette."

Majtán Cintia

A kezelésekre azonban nemcsak sportolók, hanem civilek is érkeznek. Cintia például refluxbetegsége miatt fordult a Neuro Press terápiához.„Hol farkaséhségem, hol teltségérzetem volt, és nagyon sokszor szédültem. A kezelések során fokozatos javulást tapasztaltam. Mivel az egész családom a Neuro Press terápiával gyógyul, így biztos voltam benne, hogy nekem is segíteni fog. Most már teljesen jól érzem magam. Három hónap „szünetre" mehetek, és már csak kontrollra kell visszajárnom."

Vájlok Tiborné Hilda

Vájlok Tiborné Hilda„2014 őszén kezdődtek az ízületi és mozgásszervi fájdalmaim. A háziorvosom erős fájdalomcsillapító injekciót írt fel nekem, ami átmenetileg segített is.2015-ben a fájdalmak azonban kiújultak, még erősebben, mint valaha, járni is alig tudtam. Újra megkaptam a fájdalomcsillapító dózisokat injekcióban. Reumatológiai kezelésekre is járni kezdtem, de sajnos nem sok eredménnyel. Műtétet javasoltak, de azt én elutasítottam. Felkerestem egy privát sebészt, aki térdfelkötést alkalmazott. A fájdalmaim közben egyre erősödtek, és már szinte semmi sem tudta enyhíteni őket. A családom megelégelte nézni a szenvedésem, ekkor fordultunk a Neuro Press terápiához. Állapotfelmérés után elkezdtem járni a kezelésekre. Éreztem, hogy hétről hétre döbbenetes javuláson megyek keresztül, emellett 14 kg súlyfeleslegtől szabadultam meg. Mindent nagyon köszönök Vargha úrnak és a tapasztalt kezelőknek. Végre fájdalommentesek a napjaim, fájdalomcsillapítóhoz azóta sem nyúltam. Ezt a gyógymódot bátran ajánlom mindenkinek, akinek egészségügyi problémái vannak, és gyógyszerek nélkül szeretnének élni."

www.neuropress.hu 1123 Budapest, Kék golyó u. 6.Tel.: +36-30/777-7030• 9027 Győr, Madách u. 22. Tel.: +36-96/313-521, +36-70/341-5951• Dunaszerdahely Tel.: 00421/911/627-644

A terápia problémaspecifikus, egyénre szabott, holisztikus szemléletű gyógymód, amely a panaszok kiváltó okainak megszüntetésére irányul.Az első, személyes találkozás alkalmával teljes körű állapotfelmérés történik, amelynek eredményei alapján megkezdődnek a terápiás kezelések.Nem konkrét betegségeket gyógyít, hanem a szervi működés optimalizálásával támogatja és erősíti a szervezet öngyógyító mechanizmusát. A gyógykezelés további pozitívuma, hogy káros mellékhatások és ártó faktorok nélkül fejti ki hatását, ezért minden korosztály számára ajánlott. Célja az egészség helyreállítása, a további betegségek megelőzése. A komplex egészségfejlesztő módszer ajánlott prevencióként, valamint a már kialakult betegségek kezelésén keresztül a rehabilitációig. (x)