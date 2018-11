Munkájukkal komoly hozzáadott értéket teremtenek és valódi támogatást tudnak nyújtani

(X)

A MASC Kft. 16 éves története során mindig képes volt szolgáltatásait az ügyfelek legmagasabb igényeihez alakítani, aminek sikerét többek között a hűséges és elégedett ügyfélkör, valamint a régió legnagyobb munkáltatójával már több mint tizenegy éves partneri együttműködés is igazol. Jelenleg két győri és egy budapesti irodájában a cég 24 szakembere áll az ügyfelek rendelkezésére.A MASC Kft. küldetése az elmúlt egy évben sem változott: támogatni a vállalkozásokat a gazdaságos, etikus és hosszú távú működést segítő döntéseik meghozatalában. Ezt a célt szolgálja az MZ/X nevű szolgáltatása is, amely új alapokra helyezi a vállalkozások és könyvelőirodájuk viszonyát, többek között gyorsabbá és egyszerűbbé téve a kapcsolattartást.− Ahhoz, hogy az elmúlt egy évben történt fejlesztéseinket megfelelően tudjuk értelmezni, javaslom, hogy pillantsunk vissza egy kicsit a múltba – kezdi Marczali Zoltán ügyvezető. − Két évvel ezelőtt már világos volt mindenki számára a könyvelői-adózási­ szakmában, hogy a NAV bevezeti az úgynevezett online számlázást, hivatalos nevén a valós idejű számla-adatszolgáltatást. Ez ugyan kis csúszással, de idén július elsején be is következett. Ez nem csupán azt jelenti, hogy az adóhatóság szinte azonnal értesül valamennyi nagyobb – 100 ezer forintnál magasabb összegű általános forgalmi adót tartalmazó – gazdasági ügyletről, hanem azt is, hogy ezzel megtette az első jelentős lépést afelé, hogy a későbbiekben ne csupán a magánszemélyek szja-bevallását legyenek képesek elkészíteni, hanem a vállalkozások áfa- és egyéb adóbevallásait is. Ez a hagyományos módon működő könyvelőirodákra, számviteli szolgáltatókra nézve azt eredményezheti, hogy pár éven belül szinte feleslegessé válhat a tevékenységük.A másik körülmény, amely gondolkodásra, majd cselekvésre késztetett minket, pedig az egyre fokozódó munkaerőhiány volt, ami mind minket, mind pedig az ügyfeleink vállalkozásait sújtotta, és sújtja ma is. Mindig jellemző volt ránk az újdonságok megismerése iránti vonzódás, a nem kitaposott szakmai utak felderítése és meghódítása. Összefoglalva tehát: a gazdasági környezet által alakított külső körülmények és az innovatív, előrelátó gondolkodásmód hozta létre MZ/X projektünket.Az MZ/X lényege tömören: a szolgáltatást igénybe vevő ügyfelünk számára létrehozunk egy személyre szóló, biztonságos, virtuális tárhelyet. Ide tölthetik fel a vállalkozások a könyveléssel kapcsolatos valamennyi dokumentumot: számlát, bizonylatot, banki kivonatot, szállítólevelet − a nap 24 órájában, az ország bármely pontjáról. A digitális dokumentumtárba beérkező anyagokat a MASC munkatársai már a következő munkanapon feldolgozzák, és a feldolgozott adatokból teljesen friss információkat töltenek vissza az ügyfél tárhelyére. Ez azt jelenti, hogy a vállalkozók mindig naprakészek lehetnek cégük forgalmi és pénzügyi állapotáról – hogy a legegyszerűbb példát említsem, a fizetendő áfa összegét illetően –, s így üzleti-pénzügyi döntéseiket releváns adatok alapján tudják meghozni, ami a vállalkozásuk eredményesebb működését segítheti. Ez a hozzáadott érték, a kulcsadatok valós idejű visszaáramoltatása teszi különlegessé az MZ/X szolgáltatást. És ez a szakmai támogatás az – számviteli, pénzügyi, adózási, bér- és munkaügyi vonalon –, amellyel a MASC Kft. segíti a tudatos cégvezetést, tervezést, azaz a hosszú távú eredményes működést. Az MZ/X tehát nem egy szoftver, hanem egy, az ügyfél tevékenységére szabott, optimalizált számviteli, gazdasági, pénzügyi szolgáltatási folyamat.A tesztidőszakot követően 2018 januárjában indultunk „élesben" az MZ/X-szel, és az elmúlt tíz hónap rendkívül izgalmas és sikeres időszaknak bizonyult irodánk életében. Az ügyfeleink igényeinek megfelelően lényegében folyamatos termékfejlesztés zajlik, amit a munkatársainkkal együtt mindannyian nagyon élvezünk. Jelen pillanatban az ügyfeleknél már az MZ/X 2.0 verziója fut, amely a fentebb ismertetett első verziónál jóval magasabb hozzáadott értéket képvisel.Amikor elkezdjük az együttműködést egy vállalkozással, az első lépés részünkről minden esetben egy nagyon részletes, akár többnapos helyszíni felmérés, környezettanulmány. Ennek a felmérésnek a tapasztalatait felhasználva alakítjuk ki az ügyféllel közösen a saját MZ/X csomagját, ami egyedi, csak az ő számára fontos kulcsadatokat eredményez majd a folyamat végén. Ennek a támogató tevékenységnek csupán az egyik eleme a könyvelés, erre épülve képesek vagyunk komplett pénzügyi, bér- és munkaügyi, valamint adózási szolgáltatásokat nyújtani. És ezen a ponton tér vissza a munkaerőhiány kérdése is, hiszen egy optimalizált ügyviteli folyamat felépítésével nem csupán időt, de jelentős bérköltséget is tudunk spórolni az ügyfeleinknek. Nagy örömünkre erre az elmúlt hónapokban több konkrét példa is akadt, amelyek révén tényleges pénzmegtakarítást értünk el a megbízónk javára.Sokoldalúságunkat és megfelelő szakmai felkészültségünket mi sem bizonyítja jobban, hogy nem csupán a számviteli, pénzügyi, adózási szolgáltatások terén vagyunk képesek magas szintű tevékenységre, hanem személyügyi és társadalombiztosítási szakterületen is tudunk maradandót alkotni. Ennek nagyszerű megnyilvánulása, hogy szűkebb pátriánk és egyben hazánk egyik legnagyobb munkáltatójánál már több mint 11 éve a MASC Kft. látja el a társadalombiztosítási kifizetőhely üzemeltetésével kapcsolatos valamennyi szakfeladatot és egy sor további személyügyi szolgáltatást. Nagyon büszkék vagyunk rá, hogy immár több mint 13.600 munkavállaló ügyeit vagyunk képesek folyamatosan, magas színvonalon kezelni.Munkatársaink kiemelkedő teljesítményének a komoly szakmai tapasztalaton túl a tervszerű munkaszervezés és a folyamatos képzések képezik az alapját. Etikus működés, korrekt bérezési rendszer, kiemelkedően jó munkakörülmények, szakmai fejlődési lehetőségek: ezek jelentik a MASC Kft. legnagyobb vonzerejét a munkavállalók számára.