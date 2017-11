Működhet másként az agrárkamara!

Megyénkben az előző agrárkamarai választástól eltérően már nem csak egy jelölti listára lehet szavazatot leadni. A választásokon a Mezőgazdasági Szövetkezők és Termelők Országos Szövetsége (MOSZ) önálló listát állított.



Érdekképviseletként a MOSZ szeretné megváltoztatni az agrárkamara működésének eddigi gyakorlatát. Küldöttjelöltjei megválasztása esetén a jövőben megvalósulhat a kamarában az agrárágazat arányos képviselete, és megváltozhat az egyoldalúvá vált kamarai szervezet és vezetés összetétele is, amely ma kizárólag MAGOSZ-vezetőkből áll. Alapvető változásokra van szükség ahhoz, hogy a kamara döntéshozatali folyamatai nyíltabbak legyenek, és azokban a tagság szélesebb körének véleménye is megjelenhessen.

Mára az agrárkamara hatalmas bürokratikus szervezetté vált. Példátlan mértékű adatszolgáltatással terheli tagjait, sokszor általa könnyedén beszerezhető adatok bekérésével is. Éves költségvetése meghaladja a 10 milliárd forintot. Működéséhez több mint 1.100 fős apparátust tart fenn, mely apparátus bérköltségét sem fedezi az évi 6 milliárd forintot meghaladó tagdíjbevétel, melyet a kötelező tagság okán törvényi erővel hajtanak be a tagjaikon. A Magyar Kereskedelmi és Iparkamara négyszer akkora gazdasági szférát fed le, mint az agrárágazat, feladatait mégis sokkal kisebb létszámmal és tagi bevételből látja el. A MOSZ véleménye szerint a kamarai tagságnak önkéntesnek kell lennie, a kamarának működésével és munkájával kell kiérdemelnie, hogy a termelők a tagjai legyenek. Az agrárkamara a falugazdász hálózat fenntartására, annak működtetésére az államtól külön forrást kap. Mindennek ellenére a falugazdászok nincsenek kellően megbecsülve, holott felkészültségük, naprakész tudásuk kulcsfontosságú a termelők információkkal történő ellátásához, a támogatásokhoz való hozzáférés biztosításában. A MOSZ a kamara működésének jövőjét csakis megbecsült, szakmai alapokon megerősített falugazdász-hálózat fenntartása mellett tartja elképzelhetőnek. Ennek alapja a felelősségükkel is arányban álló versenyképes jövedelem biztosítása a falugazdászok részére.



Az elmúlt évek megmutatták, hogy az agrárkamara hogyan mosta össze köztestületi funkcióit az általa magának mondott érdekképviseleti feladatokkal. Ennek a működésnek az lett az eredménye, hogy az agrárszereplők érdekérvényesítése kamarai keretek között nem tudott megvalósulni. Az érdekképviselet feladata kiállni a tagjaiért még akkor is, ha az érdekérvényesítés konfliktusokkal jár. Az agrárkamara a termelőket érintő fontos kérdésekben sem tett ténylegesen érdeket érvényesítő lépéseket, sőt politikai nyomásra még a maga által megfogalmazott bérkompenzációs nyilvános javaslatát is visszavonta. Az agrárkamara nem állt ki tagjai mellett a támogatási kifizetések jelentős csúszásakor és a vidékfejlesztési pályázatok felháborítóan kései elbírálásakor sem. Ahhoz, hogy az agrárkamara működése megváltozzon, az agrárágazati szereplők arányos képviselete megvalósuljon, új küldöttekre és új vezetőségre van szükség. A MOSZ választási részvételével, küldöttjelöltjeivel ezt a lehetőséget kínálja minden kamarai tag számára. A MOSZ lista támogatásával érvényesülhetnek a termelők, gazdálkodók érdekei, tekintet nélkül azok méretére és működési formájára.