Modern, egyedi társasházfejlesztés indul Győrben!

A 2009 óta családi vállalkozásként működő Olla Group Kft. tulajdonosa három testvér, akik tudásukat összevetve, közös erővel irányítják a társaságot. A kezdetek óta épületépítési projektek menedzselésével foglalkozó cég jelentősebb referenciái között tarthatja számon a Városrét Lakópark, valamint az Olimpia Sétány Lakópark projekt bonyolítását. Az évek során szerzett tapasztalat és az egyre növekvő megrendelői igények arra ösztönözték a tulajdonosokat, hogy tevékenységi körük bővítése mellett átalakítsák cégük szerkezeti felépítését.

Bolla Patrick, a beruházó társaság egyik tulajdonosa és egyben ügyvezetője elárulta, mi az új irány:„Fiatal győri vállalkozókként hisszük, hogy a szakmájukban élen járó vállalkozások egymást erősítve kiemelkedő eredményekre képesek. Ennek szellemében a projektmenedzsmenten túl további három önálló, ugyanakkor egymással szorosan összefüggő üzletágat hoztunk létre. Az Olla Architect Studio Kft. tervezési tevékenységet, a győri Jókai utcában lévő OTP Ingatlanpont ingatlanközvetítést, az AHAUS Ingatlankezelő Kft. pedig ingatlanüzemeltetési és társasházkezelési tevékenységet folytat. Ennek köszönhetően képesek vagyunk arra, hogy szorosan összefogjuk azokat a folyamatokat, melyek biztosítják az ingatlan-beruházás sikerességét, ezáltal a megrendelőink teljes biztonságban érezhetik magukat."

A társaság a bővülésnek köszönhetően olyan komplex szolgáltatást nyújt, mellyel teljes körűen képes megvalósítani megrendelő elképzeléseit az ötlettől a tervezésen át, egészen a projekt lebonyolításáig, majd a későbbiekben a társasház kezeléssel kapcsolatban is a lakók rendelkezésére áll.

Az Ügyvezető azt is elmondta, hogy a társaság sikere a jól szervezett, fiatalos csapatunknak köszönhető, melynek tagjai a saját területükön kiváló teljesítményre képesek. Ez a profizmus, lendület köszön vissza legújabb projektjükben a Rakpart22 társasházban is, melyről néhány fontos és érdekes információt is megtudhattunk.A belvároshoz közel eső, több mint 4000 m2-es területen megvalósuló Rakpart22 társasházban 108 db 33-80 nm alapterületű napfényes, praktikus elrendezésű, magas műszaki színvonalon kivitelezett lakás, valamint 16 db földszinti, utcára nyíló üzlethelyiség kerül kialakításra. A beépített anyagok és a korszerű építési technológiák biztosítják a lakások energiatakarékosságát, üzemeltetésük gazdaságosságát. Az épület belső udvarára tervezett díszkert, valamint a közeli Duna part kiváló kikapcsolódási lehetőséget nyújt a társasház lakói számára. A kiváló adottságokkal rendelkező ingatlanok egyedülálló befektetési lehetőséget biztosítanak, a bérbe adhatóság pedig az Egyetemnek, valamint Győr város folyamatos fejlődésének köszönhetően garantált. A társasház építési engedélyét a beruházó megkapta, így a kivitelezés 2017 szeptemberében megkezdődhet.