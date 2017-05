Minőség megfizethető áron: Protek Gioielli

A vállalat több mint 25 éve van jelen Olaszországban, és világszínvonalú, a divat világában elismert cégeknek (PRADA, GUCCI, ARMANI, DIESEL) gyárt minden nemesfémmel, fémmel és acéllal kapcsolatos terméket, amely a mai divatban elengedhetetlen részét képezi a kiegészítőknek. Mindezek mellett minőségben, technológiában megegyező módon foglalkoznak prémiumkategóriás divatékszerek készítésével, gyártásával is. A Nostra Casa Kft. többek között azért is jött létre Magyarországon, hogy piacot teremtsen az első osztályú, kifogástalan minőségű divatékszereknek, amelyek részben kézzel készülnek. Termékeik egyik fő jellemzője a professzionális galvanizációs technológiával való előállítás. Az ékszerek színe megegyezik a nemesfémekével, nem okoznak allergiát, nikkel- és ólommentesek – így fémérzékenyek is viselhetik őket.

Protek Gioielli ékszer

9024 Győr, Mécs László utca 22/D

Tel.: 96/488-726

2017 áprilisáig direkt értékesítőkön, valamint webáruházon keresztül juthattak el a cég termékei a vásárlókhoz. A tavalyi győri karácsonyi vásárban már személyesen is találkozhattak az érdeklődők az ékszerekkel, és idén, április 1-jén megnyitották az üzletüket Győr-Marcalváros II-n, a Mécs László utca 22/D alatt. Itt nemcsak minőségi ékszereket értékesítenek, hanem egyéb, Olaszországban készült divattermékeket is (SelfieBag táskák, pénztárcák; GAS farmerek; Assoluto nap­szemüvegek/szemüvegkeretek; Swarovski-termékek; ToyWatch–Mybronzo órák, továbbá számos egyéb, márkás divatcikk). A kereskedők számára is van egy jó hírük: 2017 májusában megnyílik új üzletük Buda­örsön, a Trend2-ben, ahol minden igényt kielégítően vásárolhatnak kereskedői áron.