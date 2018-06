Mindenkiben él egy művész

Elérhetőségek:

9022 Győr, Pálffy u. 3-5 (Saru köz)

+36-70/230-5949 (Hétköznap 09:00 - 17:00)

gyor@alkotasutca.hu

www.alkotasutca.hu 9022 Győr, Pálffy u. 3-5 (Saru köz)+36-70/230-5949 (Hétköznap 09:00 - 17:00)

(x)

Az élményfestés ötlete Amerikából származik, ahol nagy divat a kikapcsolódást kreatív időtöltéssel ötvözni. Ezt kínálja a Alkotásutca Kreatív Élményfestés – immár Győrben is!Az élményfestések során egy ismert festmény alapján készíthetik el a vendégek saját műalkotásaikat. A fő hangsúly a kikapcsolódáson van; a háromórás program alatt a vendégek igényes környezetben, kellemes zenével teljesen ráhangolódnak az élményre.A festést minden esetben képzett festőművészek vezetik, akik apró lépésenként mutatják, hogy az adott fázisban milyen eszközökkel, milyen színekkel kell dolgozni. A résztvevők bepillanthatnak a színkeverés, valamint a különböző festési technikák rejtelmeibe is.Az élményfestés három órája alatt garantáltan bárki elkészítheti élete mesterművét a profi instruktorok segítségével. A szervezők – és persze a több száz elégedett résztvevő – vallják: mindenkiben ott él a művész! A sikerhez nem kell más, mint nyitottnak lenni és hagyni, hogy elragadjon az alkotás öröme.A kreatív foglalkozásokon készülő képek témája változatos, romantikus levendulamező éppúgy szerepel a kínálatban, mint nagyvárosi látkép, tengerparti idill, vagy Buddha mosolya.Az Alkotásutca eseményeire jelentkezni egyszerű: a honlapon ( www.alkotasutca.hu ) kiválasztjuk az időpontot és a festményt, amelyet festeni szeretnénk, majd megvásároljuk helyünket az egyik eseményre. Sőt, lehetőség van digitális ajándékutalvány megvásárlására is, ha valaki mást szeretnénk megajándékozni az alkotás örömével.Az elkészült festmény a lakás dísze lehet, de ajándéknak is tökéletes. Bármelyiket is választjuk, a közös festés, művészi énünk kibontakoztatása felejthetetlen élménnyel ajándékoz meg!