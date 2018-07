Minden munkában partner a földeken a Szalai Dózer Kft.

(X)

Az építőiparban már bizonyított, s immár a mezőgazdasági munkák területén is az élre tör a Szalai Dózer Kft., folyamatos rendelkezésre állással és garanciával segítve a termelők munkáját, a talajmunkáktól a betakarításig.Traktorok, kombájnok, trágyaszórók, permetezők, challengerek, szállítójárművek segítik a munkát, mint a (mély)szántás, a nehéz és könnyű kombinátor, a tárcsázás, vagy a közép- és mélylazítás. Vállaljuk repce, búza, kukorica, napraforgó vagy más vetőmagok termőföldbe juttatását, szemenkénti aprómag-, gabonavetést, hidastraktorral végzett permetezést, valamint aratást, minden terményhez a megfelelő speciális felszereléssel.Gépparkunk folyamatosan bővül, a közelmúltban egy újabb, Massey Ferguson 9795 típusú kombájn állt munkába.A földek mellett építkezéseken és más beruházásokon is bizonyított a Szalai Dózer Kft.: az útépítési munkák mellett szállítással, gépi földmunkával, daruzással, vasútépítéssel, rekultivációval és tavak létesítésével is foglalkozunk. Ehhez gumikerekes és lánctalpas kotrók, dózerek, vonóvedres kotrógép, kombi traktorok és trélerek állnak rendelkezésre, melyekkel a legkomolyabb feladatok elvégzése is lehetővé válik.