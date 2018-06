Megújul Győr nyugati kapuja

Minden lakás hővisszanyerő szellőztetőrendszerrel lesz felszerelve,

hőleadás padlófűtésrendszerrel minden lakásban és az épületekben,

energiatakarékos üzemeltetés, alacsony rezsiköltség,

belvárosi elhelyezkedés saját mélygarázzsal, mini ABC-vel / pékséggel és kávézóval, zöldterülettel,

a lakópark beruházója az építkezés után felügyeli és karbantartja az épületet, ami garantálja a magas és gondtalan életminőséget,

mindezek alacsony közös költség mellett.

(x)

Elindult az Amadé lakópark építése, amely Győrben eddig nem látott műszaki tartalommal és minőségben fog megvalósulni. A társasházi kínálatban ritka extrának számító hővisszanyerő szellőztetővel épülő lakásokban teljes padlófűtésrendszer kerül kialakításra, amely akár távoli internetes eléréssel is szabályozható. A lakások természetesen megfelelnek a legszigorúbb építési előírásoknak is, a fokozottan hang- és hőszigetelt nyílászárók és homlokzati hőszigetelés is a komfortot és a minimális rezsiköltséget fogja segíteni. Nem is gondolná, hogy az extra műszaki tartalom ilyen alacsony áron elérhető! Nézze meg mibe fekteti pénzét!Lakásvásárlás során mely szempontok a legfontosabbak az Ön számára? A kedvező fekvés és az élhető terek? Az épület műszaki tartalma és a kivitelezés minősége? Az alacsony rezsi és üzemeltetési költségek, értéktartóság? Befektetési, kiadási lehetőség? Az Amadé házakkal nem kell választania! Az Amadé házak E három tényező teszi lehetővé, hogy Győr nyüzsgő belvárosában a saját zöldterülettel és mélygarázzsal rendelkező épületegyüttes jó befektetést és szerethető otthont nyújtson.Az Amadé házak lakásai a befektetőknek is remek megoldást kínálnak a Győrben egyedülálló albérletmenedzsment-szolgáltatásukkal. A remek elhelyezkedésnek köszönhetően a lakóparkban igény szerint irodahelyiségek is kialakíthatók.„Az Amadé házakat élhető terekkel és kifogástalan műszaki tartalommal terveztük, de a beruházás minőségén felül szolgáltatásainkkal is szeretnénk az itt lakók életét még komfortosabbá tenni. Egyik legerősebb érvünk az Amadé mellett az, hogy a műszaki beruházást követően sem hagyjuk magára az épületet. Az Amadé fog helyet adni saját irodánknak, ahonnan az épületegyüttes működését fogjuk felügyelni. Ellátjuk a közös képviseletet, megszervezzük a takarítást, a kertgondozást, a karbantartást, együtt élünk az épülettel és az Amadé lakóival. Az Amadé épületek állapota, tisztasága és pozitív légköre a saját érdekünk is" – foglalta össze az Amadé házak erősségét Bodor Gergő, az Amadé Projekt Kft. vezetője.Bővebb információ és értékesítés: www.amadegyor.hu