Meghosszabbították az ingyenes látásellenőrzést a TREND Optikákban!

Az optikusszakma saját felmérése szerint az emberek több mint felének lenne szüksége valamilyen látáskorrekcióra, ezzel szemben Magyarországon csaknem másfél millióan még sosem vettek részt szemvizsgálaton. A Trend Optika vezetősége úgy döntött, hogy a nagy érdeklődésre való tekintettel meghosszabbítja a szűrőprogramot.A látás hónapja kampány kijelölt üzletében – Trend Optika, Győr, Baross G. út 19. szám alatt – december 15-ig jelentkezhetnek látásellenőrzésre az érdeklődők.A látásellenőrzés során nemcsak fénytörési hibára, hanem egyéb egészségügyi problémára is fény derülhet. Kevesen tudják, hogy a látásvizsgálat folyamán nemcsak egy esetleg később súlyossá váló szembetegség, de például a cukorbetegség vagy akár a magas vérnyomásra utaló jelek is felfedezhetők. A gyakori fejfájás, rossz közérzet kiváltó oka sok esetben az éles látás vagy a dioptriakorrekció hiánya, vagy a nem megfelelő látásjavító eszköz viselése. A többi szűrővizsgálathoz hasonlóan fontos – akkor is, ha nem észlelünk különösebb problémát –, mert a jó látás a napi teljesítőképességünkre, életvitelünkre is hatással van. Ha nem megfelelő fényviszonyok között homályos látást észlelünk, az is dioptriaproblémát jelent.Negyvenéves kor felett javasolt az évenkénti szűrővizsgálat, de már csecsemőkorban érdemes elkezdeni. Az iskoláskor egy fordulópont: sokan nem tulajdonítanak neki jelentőséget, hogy a szemdörzsölés, hunyorgás, könnyezés, pirosság, fejfájás, közel hajolás, olvasás-írás/tanulási nehézségek mögött szemészeti probléma állhat. Tehát minden korosztály érintett.A megunhatatlan Ray-Ban-élmény most már dioptriás változatban is elérhető Győrben, a Trend Optikában! A több évtizedes gyártási tapasztalatnak köszönhetően a dioptriás lencsékkel ellátott szemüvegek semmiben nem térnek el „standard" társaiktól. Az eredeti Ray-Ban márkajelzés garancia a páratlan minőségre. A jobb lencse felső sarkában található az eredeti Ray-Ban-logó, míg a bal lencsébe RB betűket gravíroztak. Multifokális és egyfókuszú változatban is kapható.

December 15-ig eredeti Ray-Ban lencséjét is akár 50% kedvezménnyel vásárolhatja meg a Trend Optikában, ugyanúgy, ahogy a többi szemüveglencsét – akár multifokális, akár egyfókuszú változatban.

A Trend Optika-csoport várja régi és új pácienseit, magas szintű szolgáltatást nyújtva. Szemész szakorvosok, diplomás optometrista/kontaktológusok és szakképzett látszerészmesterek állnak a kedves vásárlók rendelkezésére.