Megbízható munkahely - A Jankovits Engineering Kft. díjat kapott a német-magyar kamarától

A díjat Volkmar Wenzel, a német nagykövet adta át dr. Jankovits Richárdnak

A győri székhelyű vállalkozás túlnyomórészt német multinacionális cégek társaságában nyerte el az elismerést. Dr. Jankovits Richárd ügyvezető igazgató a Kisalföld érdeklődésére elmondta, sok energiát fektetnek abba, hogy megfelelő munkaerőhöz jussanak, és abba is, hogy megtartsák azokat. Ennek része volt a pályázat, hogy az elismerés nyilvánosságra kerülése is erősítse a cégről kialakult kedvező képet.A munkaerőpiacon nagy a verseny, a számukra szükséges jól képzett gépész, villamossági végzettségű szakemberek iránt nagy a kereslet a térségben. A cégük létszáma 75 fő körüli, most is van felvétel egy-egy munkakörbe. Az ügyvezető meglátása szerint ma nehezebb megtartani a munkaerőt, mint megszerezni. Ha meghirdetnek egy állást, arra több jó pályázat is érkezik. Ez annak is köszönhető, hogy a cég profilja, azaz az egyedi gyártás kreativitást igényel, ami vonzó a fiatalok számára. Komoly és egyedi tudást kívánnak ezek a munkakörök, amit a cégnél lehet megszerezni. A betanulás hosszú ideig tart és költséges is. Éppen ezért érzékeny a veszteség, ha egy kiképzett munkavállaló távozik. Ez inkább a fiatalokra jellemző, ők könnyebben váltanak munkahelyet – jegyzi meg a cégvezető. Éppen ezért folyamatosan dolgoznak a stratégián, melynek segítségével tovább növelhető a munkatársaik elkötelezettsége. A stratégia lényeges eleme a kiszámítható jövő, azaz életpályamodell nyújtása. Nem a pénz az egyetlen tényező ugyanis, ami befolyásolja a döntést. Jankovits Richárd ezt 50 százalékra teszi. A többi a szakmai fejlődés biztosítása, az előrelépési lehetőségek kiszámíthatósága. A munkatársak igénylik a folyamatos visszajelzéseket munkájukról, teljesítményükről és lehetőségeikről. Lényeges szempont még a lakhatás támogatása is, erre szerencsére kedvező adózási kedvezményeket lehet igénybe venni, s ezzel él is aA pályázatukban szerepelt, hogy a vállalkozás 25 éves történetében nem fordult elő, hogy alkalmazottai ne jutottak volna hozzá időben a bérükhöz. A munkatársak javadalmazása kiszámítható alapelvek szerint történik, jelentős béren kívüli juttatásokkal (cafeteria, lakhatási támogatás, munkába járás támogatása, iskolakezdési támogatás, emelt szintű egészségügyi szolgáltatások, cégautók biztosítása stb.). A cég az elmúlt években jelentős béremelést hajtott végre. Emellett nagy hangsúlyt fektet arra, hogy a munkatársak nyugodt, családias légkörben dolgozhassanak, jövőjüket biztosítva érezhessék a cégnél. Segítség a szülési szabadság idején, illetve a munkába történő visszatérés folyamán, iskolakezdési támogatás, házasságkötési juttatás, családi nap, Mikulás-ünnepség, focizási lehetőség, céges vacsora – ezek is szerepelnek a kedvezmények sorában.Végezetül dr. Jankovits Richárd a cég 25 éves jubileumára készített albumból idézi akkori szavait: „Tisztesség, kiszámíthatóság, következetesség. Ezt érzékeltem mindig a családi vállalkozásunk történetében." S most is biztos benne, ezt folytatva sikerül hosszú távon is kiérdemelni a bizalmat.