Megbízható és profi ingatlanközvetítés a győri Jókai utcában!

Németh Zoltán, a győri Jókai utcai OTP Ingatlanpont vezető ingatlanreferense

Ha nem ismerjük a piac aktuális trendjeit, szereplőit, sajnos rizikós, előre nem látható kimenetelű tranzakciókba is belekeveredhetünk. Egy lakás vásárlása évekre meghatározza életünket, és ha mellényúlunk, elképzelhető, hogy csak nagy veszteségek árán tudjuk hibás döntésünket helyrehozni. Legyen szó eladási vagy vételi szándékról, döntéseinket megfontoltan, körültekintően kell meghoznunk annak érdekében, hogy a kockázatokat minimálisra csökkentsük.Németh Zoltán, a győri Jókai utcai OTP Ingatlanpont vezető ingatlanreferense elmondta, hogy irodájuk az OTP Bankcsoport tagjaként teljes körű ingatlanmegoldásokat kínál, hatékony működésre építve segíti ügyfeleit ingatlancéljaik megvalósításában.„Az OTP Bankcsoport biztos háttere a hazai és régiós piacon is egyedülálló garanciát jelent ügyfeleink számára. Munkatársaink magas fokú szakképesítéssel és az ingatlanközvetítés területén jelentős szakmai gyakorlattal rendelkeznek. Tanácsadóink számára folyamatos képzést, támogatást biztosítunk, hogy mindig a lehető legfelkészültebbek legyenek. Kiemelten fontosnak tartjuk, hogy az eladók és a vevők ellentétes ár­érdekeit az aktuális piaci keretek között tartsuk, s mindkét fél elégedettségére szolgáló üzlet jöhessen létre közreműködésünkkel. Nálunk az ingatlanvétel és eladás egyszerű, átlátható, gyors és kényelmes folyamat."

Olla Ingatlan Kft.

nemeth.zoltan@otpip.hu

+36-70/422-2959



OTP Ingatlanpont Győr

9021 Győr, Jókai utca 9.



Az OTP Ingatlanpont országos lefedettségű partnerhálózatának köszönhetően eléri szinte az ingatlankeresők teljes körét. Kínálatunkban túlnyomórészt piaci megbízású ingatlanok szerepelnek, de portfóliójukban megtalálhatók a használt és új építésű ingatlanok is. „Az új építésű ingatlanok utáni érdeklődés jelentősen megnövekedett az elmúlt időszakban, amely egyrészt az igénybe vehető állami támogatásoknak köszönhető, másrészt pedig annak, hogy az alacsony banki kamatok miatt sokan keresnek »helyet« pénzüknek az ingatlanpiacon, egyre többen gondolkodnak abban, hogy befektetési céllal vásároljanak lakást. Gyakori eset, hogy fiatal szülők kisgyermekük számára vásárolnak új ingatlant, vagyis szinte évtizedeken át bérbe kívánják adni a lakást. Ingatlan­állományunk jelentős része egyedi ingatlan, azaz csak rajtunk keresztül érhető el. Ingatlanirodánkban jelenleg több száz azonnal, vagy rövid időn belül költözhető új otthon közül válogathatnak ügyfeleink, köztük a győri Móricz Zsigmond rakparton megvalósuló, Rakpart22 társasház új otthonait is megtalálják kínálatunkban."Az OTP Ingatlanpont Jókai úti irodájában a képzett ingatlanértékesítők a klasszikus ingatlanközvetítés mellett a finanszírozásban is partnerek, az OTP Bank által biztosított felelős hitelkonstrukciókkal állnak ügyfeleik rendelkezésére. „További előny, hogy akik ingatlanportfóliónkból választanak, azoknak egyedi, a bankfiókokban elérhető konstrukcióknál kedvezőbb megoldást tudunk ajánlani."